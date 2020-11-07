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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Трабзонспор
Аланьяспор - Трабзонспор: обзор матча 07 ноября 2020
Аланьяспор
07.11.2020, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
49'
С. Колкер
59'
С. Колкер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Трабзонспор
Желтая карточка
Б. Кутлу
90'
+2
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Э. Караджа
87'
86'
Замена
М. Хосейни
️️️️
Флавио
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Давидсон
81'
Замена
М. Пектемек
️️️️
А. Барейро
81'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
С. Учан
65'
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Колкер
56'
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Омюр
56'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Джанини
Желтая карточка
Давидсон
52'
49'
Желтая карточка
В. Уго
ГОЛ! 1:0!
С. Колкер
Пас отдал
Т. Бакасетас
49'
28'
Желтая карточка
С. Асан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Давидсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
38
Ahmet Canbaz
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
29
Мубандже
33
Цавеллас
24
29
Колкер
6
Сиопис
11
Давидсон
48
Учан
9
Бакасетас
7
Караджа
28
Барейро
3-2-4-1
1
Чакир
61
Асан
32
Ие
27
Перейра
14
Уго
22
Черекчи
6
Пармак
33
Омюр
81
Экубан
8
Флавио
21
Джанини
48
Учан
10
Кутлу
10
Кутлу
48
Учан
7
Караджа
10
Бекироглу
10
Бекироглу
7
Караджа
11
Давидсон
20
Аксой
20
Аксой
11
Давидсон
28
Барейро
9
Пектемек
9
Пектемек
28
Барейро
8
Флавио
5
Хосейни
5
Хосейни
8
Флавио
33
Омюр
7
Сари
7
Сари
33
Омюр
21
Джанини
23
Афобе
23
Афобе
21
Джанини
Остались в запасе
Аланьяспор
Трабзонспор
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
38
Ahmet Canbaz
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
13
Кагри Гюней
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Остались в запасе
0
Safa Kinali
ЦФ
1
Эрце Кардешлер
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
38
Ahmet Canbaz
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Аланьяспор - Трабзонспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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