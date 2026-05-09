9 мая состоится матч 33-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Аланьяспор» примет «Кайсериспор». Обе команды находятся в нижней части таблицы и решают задачу сохранения прописки в элите. Хозяева застряли в затяжной серии без побед, гости и вовсе балансируют на грани вылета. Встреча обещает быть нервной и осторожной, ведь цена ошибки чрезвычайно высока.

«Аланьяспор»

Команда из Аланьи переживает затяжной кризис. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 6 матчей. В последнем туре «Аланьяспор» поделил очки с «Антальяспором» (0:0), до этого уступил «Самсунспору» (2:3), проиграл «Касымпаше» (0:1), сыграл вничью с «Трабзонспором» (1:1) и вылетел из Кубка от «Бешикташа» (0:3). Лучший бомбардир Стив Мунье (9 голов в 25 матчах) не может вытянуть команду в одиночку. В последних 5 играх забито всего 3 мяча (0,60 в среднем), пропущено 8 (1,60). Атака выглядит беззубо, оборона допускает ошибки в 5 из 7 последних встреч. Однако есть важный козырь: «Аланьяспор» не проигрывает «Кайсериспору» дома в 7 последних матчах.

«Кайсериспор»

Гости находятся в ещe более удручающем положении. Команда занимает 17-е место и рискует вылететь из элиты. В прошлом туре «Кайсериспор» сыграл вничью с «Еюпспором» (1:1), до этого была победа над «Ризеспором» (2:0), но затем последовали разгромные поражения от «Газиантепа» (0:3), «Фенербахче» (0:4) и «Касымпаши» (0:2). Лучший снайпер Герман Онугха (8 голов в 28 матчах) не впечатляет результативностью. В последних 5 играх забито 3 мяча (0,60 в среднем), пропущено 10 (2,00). Команда проигрывает в 3 последних гостевых матчах Суперлиги.

Факты о командах:

«Аланьяспор»

Без побед в 6 последних матчах

В среднем: 0,60 забито, 1,60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 из 7 последних встреч

Не проигрывает «Кайсериспору» дома в 7 последних матчах

«Кайсериспор»

Поражения в 3 последних гостевых матчах Суперлиги

В среднем: 0,60 забито, 2,00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 8 из 10 последних выездных встреч

Всего 3 гола в последних 5 турах

История противостояний

«Аланьяспор» не проигрывает дома «Кайсериспору» в 7 последних встречах

Последний матч: ничья в Кайсери (0:0)

Обе команды забивают мало, матчи получаются низовыми

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Кайсериспор»

Матч двух команд, которые разучились побеждать и забивать. «Аланьяспор» не выигрывает 6 туров подряд, «Кайсериспор» проигрывает в гостях 3 матча кряду. Однако исторический перевес хозяев на своeм поле против этого соперника впечатляет – 7 встреч без поражений. Учитывая обоюдные проблемы в атаке и страх ошибки в борьбе за выживание, наиболее вероятным сценарием видится закрытый футбол с минимальным количеством моментов и низкой результативностью.

Рекомендованные ставки: