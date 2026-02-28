28.02.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
Турция. Суперлига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
4-1-2-2-1
1
Чакир
17
Эльмали
23
Боэ
6
Санчес
90
Синго
34
Торрейра
8
Сара
70
Ланг
53
Йилмаз
10
Сане
45
Осимхен
4-2-4
10
Виктор
50
Акдаг
94
Хадергьонай
3
Лима
5
Алити
42
Макута
17
Жанвье
9
Мунье
12
Элиа
16
У-Джо
11
53
Йилмаз
99
Лемина
99
Лемина
53
Йилмаз
34
Торрейра
20
Гюндоган
20
Гюндоган
34
Торрейра
8
Сара
22
Асприлья
22
Асприлья
8
Сара
70
Ланг
4
Якобс
4
Якобс
70
Ланг
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
3
Лима
20
Аксой
20
Аксой
3
Лима
9
Мунье
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Мунье
42
Макута
8
8
42
Макута
12
Элиа
10
Хаджи
10
Хаджи
12
Элиа
16
У-Джо
7
7
16
У-Джо
Остались в запасе
Галатасарай
Аланьяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Жоау Перейра
Галатасарай
Точно не сыграют
Аланьяспор
Точно не сыграют
Статистика матча Галатасарай - Аланьяспор
2
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
4
Офсайды
6
1
Количество передач
564
381
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.58
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Аланьяспора», 24-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Аланьяспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»