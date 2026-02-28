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  • «Галатасарай» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Галатасарай» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 18:50
Галатасарай
28.02.2026, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Аланьяспор
45+2' С. Боэ 58' Л. Торрейра 83' В. Осимхен
49' С. Мунье
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
34
Лукас Торрейра
(К) ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Аланьяспор
10
Пауло Виктор
ВР
5
Фидан Алити
(К) ЦЗ
50
Умит Акдаг
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
3
Нуну Лима
ЦЗ
42
Гай Макута
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦП
11
Ruan
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
74
Renato Nhaga
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
8
Enes Keskin
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Ibrahim Kaya
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чакир
17
Эльмали
23
Боэ
6
Санчес
90
Синго
34
Торрейра
8
Сара
70
Ланг
53
Йилмаз
10
Сане
45
Осимхен
4-2-4
10
Виктор
50
Акдаг
94
Хадергьонай
3
Лима
5
Алити
42
Макута
17
Жанвье
9
Мунье
12
Элиа
16
У-Джо
11
53
Йилмаз
99
Лемина
99
Лемина
53
Йилмаз
34
Торрейра
20
Гюндоган
20
Гюндоган
34
Торрейра
8
Сара
22
Асприлья
22
Асприлья
8
Сара
70
Ланг
4
Якобс
4
Якобс
70
Ланг
45
Осимхен
9
Икарди
9
Икарди
45
Осимхен
3
Лима
20
Аксой
20
Аксой
3
Лима
9
Мунье
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Мунье
42
Макута
8
8
42
Макута
12
Элиа
10
Хаджи
10
Хаджи
12
Элиа
16
У-Джо
7
7
16
У-Джо
Остались в запасе
Галатасарай
Аланьяспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Жоау Перейра
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
74
Renato Nhaga
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
18
Baran Mogultay
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Жоау Перейра
Галатасарай
Точно не сыграют
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Арда Уньяй
ЦЗ
Аланьяспор
Точно не сыграют
Юсуф Эздемир
ОП
Статистика матча Галатасарай - Аланьяспор
2
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
ВАР
1
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
4
Офсайды
6
1
Количество передач
564
381
Сейвы
4
2
Точность передач %
89
86
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.58
xGP (предотвращенные голы)
0.43
0.43

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Аланьяспора», 24-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Аланьяспор»

«Галатасарай» – «Аланьяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Аланьяспор Галатасарай
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