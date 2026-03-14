«Гезтепе» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 3.85

14 марта 2026 10:08
Гезтепе - Аланьяспор
14 мар. 2026, суббота 20:00 | Турция. Суперлига, 26 тур
3.85
Победа «Аланьяспора»
14 марта в 25-м туре турецкой Суперлиги «Гезтепе» примет «Аланьяспор». Это противостояние двух кризисных команд с разной формой. Хозяева переживают катастрофический кризис в атаке и не могут выиграть, гости имеют историческое преимущество и стабильно забивают в очных встречах.

«Гезтепе»

Хозяева занимают 6-е место, но переживают катастрофический кризис, не выигрывая в 5 последних матчах. Команда демонстрирует ужасающую атаку – всего 0.20 гола в среднем за последние 5 игр (1 мяч) и пропускает 1.20 в среднем. Жуан с 7 голами – лидер атак. «Гезтепе» выглядит абсолютно беспомощно в атаке.

«Аланьяспор»

Гости занимают 11-е место и переживают нестабильный период, не выигрывая в 3 последних матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.00 гола в среднем за последние 5 игр) и нестабильную оборону (1.60 пропуска в среднем). Стив Мунье с 9 голами – лидер атак. Психологическое преимущество подавляющее – гости не проигрывают «Гезтепе» в 6 последних очных встречах, забивают в 6 последних матчах и имеют отличную выездную статистику (не проигрывают в 9 из 11 последних гостевых матчей).

Факты о командах:

«Гезтепе»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.20 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
  • 6-е место в турнире (42 очка).

«Аланьяспор»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних выездных матчей.
  • Не проигрывает «Гезтепе» в 6 последних очных встречах.
  • Забивает «Гезтепе» в 6 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • 11-е место в турнире (27 очков).

Прогноз на матч «Гезтепе» – «Аланьяспор»

«Гезтепе» переживает катастрофический кризис в атаке и практически не забивает. «Аланьяспор» имеет историческое преимущество, стабильно забивает в очных встречах и отлично играет на выезде. Учитывая, что хозяева не могут забить, а гости традиционно успешны, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аланьяспора» с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Аланьяспора» – коэффициент 3.85.
  • Тотал меньше 2.5 голов

Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Аланьяспор Гезтепе
