В субботу, 25 октября, в 10-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Коджаелиспор» и «Аланьяспор». Игра состоится в Измите, начало – в 17:00 (мск).

«Коджаелиспор»

Команда Сельчука Инана набрала 8 очков и находится на 15-й позиции в Суперлиге. «Коджаелиспор» добыл 2 победы, 2 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 8:14.

Последние результаты «Коджаелиспора» в Суперлиге:

18.10.25 «Коньяспор» – «Коджаелиспор» – 2:3;

04.10.25 «Коджаелиспор» – «Эюпспор» – 1:0;

29.09.25 «Бешикташ» – «Коджаелиспор» – 3:1.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» набрал 13 очков и занимает 8-е место. Подопечные Жуана Перейры добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 11:9.

Предыдущие результаты «Аланьяспора» в Суперлиге:

19.10.25 «Аланьяспор» – «Гезтепе» – 1:0;

04.10.25 «Генчлербирлиги» – «Аланьяспор» – 2:2;

26.09.25 «Аланьяспор» – «Галатасарай» – 0:1.

Очные встречи

05.12.23 «Аланьяспор» – «Коджаелиспор» – 1:0;

23.12.1992 «Коджаелиспор» – «Аланьяспор» – 6:2.

Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Аланьяспор»

«Коджаелиспор» в хорошем тонусе после двух побед в чемпионате. Но и «Аланьяспор» бодро начал сезон и намерен закрепиться в верхней половине таблицы.