24 октября 2025 13:44
Коджаэлиспор - Аланьяспор
25 окт. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 10 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 25 октября, в 10-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Коджаелиспор» и «Аланьяспор». Игра состоится в Измите, начало – в 17:00 (мск).
«Коджаелиспор»
Команда Сельчука Инана набрала 8 очков и находится на 15-й позиции в Суперлиге. «Коджаелиспор» добыл 2 победы, 2 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 8:14.
Последние результаты «Коджаелиспора» в Суперлиге:
- 18.10.25 «Коньяспор» – «Коджаелиспор» – 2:3;
- 04.10.25 «Коджаелиспор» – «Эюпспор» – 1:0;
- 29.09.25 «Бешикташ» – «Коджаелиспор» – 3:1.
«Аланьяспор»
«Аланьяспор» набрал 13 очков и занимает 8-е место. Подопечные Жуана Перейры добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 11:9.
Предыдущие результаты «Аланьяспора» в Суперлиге:
- 19.10.25 «Аланьяспор» – «Гезтепе» – 1:0;
- 04.10.25 «Генчлербирлиги» – «Аланьяспор» – 2:2;
- 26.09.25 «Аланьяспор» – «Галатасарай» – 0:1.
Очные встречи
- 05.12.23 «Аланьяспор» – «Коджаелиспор» – 1:0;
- 23.12.1992 «Коджаелиспор» – «Аланьяспор» – 6:2.
Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Аланьяспор»
«Коджаелиспор» в хорошем тонусе после двух побед в чемпионате. Но и «Аланьяспор» бодро начал сезон и намерен закрепиться в верхней половине таблицы.
- Прогноз – ничья с кф. 3.25.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.
