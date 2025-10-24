Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Коджаелиспор» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 3.25

24 октября 2025 13:44
Коджаэлиспор - Аланьяспор
25 окт. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
3.25
Ничья
Сделать ставку

В субботу, 25 октября, в 10-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Коджаелиспор» и «Аланьяспор». Игра состоится в Измите, начало – в 17:00 (мск).

«Коджаелиспор»

Команда Сельчука Инана набрала 8 очков и находится на 15-й позиции в Суперлиге. «Коджаелиспор» добыл 2 победы, 2 ничьих и потерпел 5 поражений, разница мячей – 8:14.

Последние результаты «Коджаелиспора» в Суперлиге:

  • 18.10.25 «Коньяспор» – «Коджаелиспор» – 2:3;
  • 04.10.25 «Коджаелиспор» – «Эюпспор» – 1:0;
  • 29.09.25 «Бешикташ» – «Коджаелиспор» – 3:1.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» набрал 13 очков и занимает 8-е место. Подопечные Жуана Перейры добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 11:9.

Предыдущие результаты «Аланьяспора» в Суперлиге:

  • 19.10.25 «Аланьяспор» – «Гезтепе» – 1:0;
  • 04.10.25 «Генчлербирлиги» – «Аланьяспор» – 2:2;
  • 26.09.25 «Аланьяспор» – «Галатасарай» – 0:1.

Очные встречи

  • 05.12.23 «Аланьяспор» – «Коджаелиспор» – 1:0;
  • 23.12.1992 «Коджаелиспор» – «Аланьяспор» – 6:2.

Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Аланьяспор»

«Коджаелиспор» в хорошем тонусе после двух побед в чемпионате. Но и «Аланьяспор» бодро начал сезон и намерен закрепиться в верхней половине таблицы.

  • Прогноз – ничья с кф. 3.25.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 7.00.

3.25
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Аланьяспор Коджаэлиспор
Другие прогнозы
25.10.2025
12:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сибирь - Алания
Тотал меньше 2.5 голов
25.10.2025
14:00
2.00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан - Динамо Мн
Ф1 (+1,5)
25.10.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Текстильщик - Волгарь
Победа «Волгаря»
25.10.2025
14:00
1.57
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак - Оренбург
Победа «Спартака» с форой -1
25.10.2025
15:00
1.78
Испания. Примера, 10 тур
Жирона - Овьедо
Победа «Жироны»
25.10.2025
15:30
1.73
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты - Рух
Индивидуальный тотал «Карпат» больше 1,5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 