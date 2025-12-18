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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коджаэлиспор
Новости
€ 27 млн
Коджаэлиспор - новости команды
Измит
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Коджаэли
Сайт:
http://kocaelispor.com.tr/
Тренер:
Сельчук Инан
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Таблица
Турецкий журналист: «На самом деле у Батракова не было голевой передачи»
Вчера, 17:22
Губерниев сказал, кем станет Батраков в «Галатасарае»
Вчера, 12:47
Батраков отреагировал на победу «Галатасарая»
Вчера, 10:21
1
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
Вчера, 02:53
2
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
13 сентября
3
«Галатасарай» – «Коджаэлиспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Галатасарай» – «Коджаелиспор»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Турции 2026/2027
12 сентября
«Коджаэлиспор» – «Самсунспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Коджаэлиспор» – «Самсунспор»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Коньяспор» – «Коджаелиспор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Турции 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Коджаэлиспор» – «Амед»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Коджаэлиспор» – «Амед»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027
23 августа
Трансляция
«Истанбул Башакшехир» – «Коджаэлиспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2026
16 августа
«Истанбул» – «Коджаелиспор»: кто победит в матче 1-го тура чемпионата Турции 2026/2027
15 августа
Агент Дркушича назвал 3 страны, в которых заинтересовались игроком «Зенита»
21 июля
3
«Коджаелиспор» – «Гезтепе»: прогноз и ставки на матч 18 апреля 2026 с коэффициентом 2.45
17 апреля
Трансляция
«Галатасарай» – «Коджаэлиспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
Трансляция
«Коджаэлиспор» – «Истанбул Башакшехир»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026
6 апреля
«Коджаелиспор» – «Истанбул»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 2.5
5 апреля
«Аланьяспор» – «Коджаелиспор»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 3.25
17 марта
«Коджаелиспор» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.55
14 марта
«Эюпспор» – «Коджаелиспор»: прогноз и ставки на матч 9 марта 2026 с коэффициентом 1.50
8 марта
Трансляция
«Коджаэлиспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026
28 февраля
«Коджаелиспор» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
28 февраля
Чалов стартовал в Турции с домашнего поражения
9 февраля
2
Трансляция
«Коджаэлиспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2026
2 февраля
«Коджаелиспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 19 декабря 2025
2025.12.18 09:03
«Карагюмрюк» – «Коджаелиспор»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.80
2025.12.13 10:03
Трансляция
«Коджаэлиспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025
2025.11.09 15:50
«Коджаелиспор» – «Аланьяспор»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 3.25
2025.10.24 13:01
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