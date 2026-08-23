Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Коджаэлиспор» и «Амед» пройдет 24 августа 2026 года в Измите на стадионе «Коджаэли». Хозяева неудачно стартовали, уступив «Истанбулу» (0:2), и находятся в затяжном кризисе – три поражения подряд. Гости, напротив, уверенно начали сезон с победы над «Эрзурумспором» (3:0) и не проигрывают в восемнадцати из двадцати последних матчей. При этом в очных встречах «Амед» также имеет преимущество – три победы при одном поражении. Сможет ли «Коджаэлиспор» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или гости продолжат свою уверенную игру и возьмут три очка?

Кто победит в матче

«Коджаэлиспор» переживает серьeзные трудности. Команда проиграла три последних матча, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем за последние пять игр она забивает всего 0,20 гола за матч, что является катастрофическим показателем. Оборона также нестабильна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за тот же период, и «Коджаэлиспор» пропускает в семи последних матчах. В стартовом туре хозяева уступили «Истанбулу» (0:2), не создав практически ни одного опасного момента. В очных встречах с «Амед» статистика также не в их пользу – всего одна победа в четырeх матчах. Домашнее поле и поддержка трибун вряд ли смогут компенсировать столь низкую результативность и неуверенность в защите.

«Амед» подходит к игре в отличном тонусе. Команда не проигрывает в восемнадцати из двадцати последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в четырeх последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. В стартовом туре «Амед» уверенно разгромил «Эрзурумспор» (3:0), подтвердив свою готовность к борьбе за высокие места. Оборона гостей действует достаточно надeжно, хотя в среднем за пять матчей они пропускают 1,20 мяча. В очных встречах с «Коджаэлиспор» «Амед» одержал три победы при одном поражении, и в гостевых матчах против этого соперника также выглядит уверенно. Гости имеют явное преимущество в классе, форме и очной статистике, что делает их безоговорочными фаворитами.

Итоговый вывод: «Амед» является явным фаворитом благодаря отличной форме, стабильной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах, тогда как «Коджаэлиспор» не забивает и проигрывает матч за матчем. Наиболее вероятный исход – уверенная победа гостей с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В четырeх очных матчах «Амед» одержал три победы, «Коджаэлиспор» – одну, ничьих не было. При этом в двух последних встречах (в Первой лиге) «Амед» выиграл со счeтом 3:0 и 1:0. Текущая форма «Коджаэлиспора» – три поражения подряд и практически полное отсутствие голов, тогда как «Амед» не проигрывает в восемнадцати из двадцати последних игр и уверенно стартовал в чемпионате. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые должны легко справиться с соперником.

Личные встречи Побед - 1 (100%) Ничьих - 0 (0%) Побед - 0 (0%) 2 Забитых мячей 0 2 В среднем за матч 0 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч Турция. Суперлига, 2 тур Коджаэлиспор 2 : 0 Амед Турция. Суперлига, 2 тур Коджаэлиспор 2 : 0 Амед

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Амед» в основное время. Отличная форма гостей, их стабильная атака и проблемы «Коджаэлиспора» в нападении и защите не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут попытаться забить, но их низкая результативность и неудачная история встреч делают их победу маловероятной. Рекомендуемая ставка – победа «Амед» с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Коджаэлиспор» и «Амед» состоится 24 августа 2026 года в Измите на стадионе «Коджаэли» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.