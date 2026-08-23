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«Коджаэлиспор» – «Амед»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Турции 2026/2027

23 августа 2026 9:52
Коджаэлиспор - Амед
24 авг. 2026, понедельник 21:30 | Турция. Суперлига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.20
победа «Амеда»
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Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Коджаэлиспор» и «Амед» пройдет 24 августа 2026 года в Измите на стадионе «Коджаэли». Хозяева неудачно стартовали, уступив «Истанбулу» (0:2), и находятся в затяжном кризисе – три поражения подряд. Гости, напротив, уверенно начали сезон с победы над «Эрзурумспором» (3:0) и не проигрывают в восемнадцати из двадцати последних матчей. При этом в очных встречах «Амед» также имеет преимущество – три победы при одном поражении. Сможет ли «Коджаэлиспор» прервать свою неудачную серию и навязать борьбу фавориту на своем поле, или гости продолжат свою уверенную игру и возьмут три очка?

Кто победит в матче

«Коджаэлиспор» переживает серьeзные трудности. Команда проиграла три последних матча, а в атаке испытывает колоссальные проблемы – в среднем за последние пять игр она забивает всего 0,20 гола за матч, что является катастрофическим показателем. Оборона также нестабильна: в среднем 1,20 пропущенного мяча за тот же период, и «Коджаэлиспор» пропускает в семи последних матчах. В стартовом туре хозяева уступили «Истанбулу» (0:2), не создав практически ни одного опасного момента. В очных встречах с «Амед» статистика также не в их пользу – всего одна победа в четырeх матчах. Домашнее поле и поддержка трибун вряд ли смогут компенсировать столь низкую результативность и неуверенность в защите.

«Амед» подходит к игре в отличном тонусе. Команда не проигрывает в восемнадцати из двадцати последних матчей, а в атаке стабильна – забивает в четырeх последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. В стартовом туре «Амед» уверенно разгромил «Эрзурумспор» (3:0), подтвердив свою готовность к борьбе за высокие места. Оборона гостей действует достаточно надeжно, хотя в среднем за пять матчей они пропускают 1,20 мяча. В очных встречах с «Коджаэлиспор» «Амед» одержал три победы при одном поражении, и в гостевых матчах против этого соперника также выглядит уверенно. Гости имеют явное преимущество в классе, форме и очной статистике, что делает их безоговорочными фаворитами.

Итоговый вывод: «Амед» является явным фаворитом благодаря отличной форме, стабильной атаке и подавляющему преимуществу в очных встречах, тогда как «Коджаэлиспор» не забивает и проигрывает матч за матчем. Наиболее вероятный исход – уверенная победа гостей с разницей как минимум в два мяча.

Форма и история личных встреч

В четырeх очных матчах «Амед» одержал три победы, «Коджаэлиспор» – одну, ничьих не было. При этом в двух последних встречах (в Первой лиге) «Амед» выиграл со счeтом 3:0 и 1:0. Текущая форма «Коджаэлиспора» – три поражения подряд и практически полное отсутствие голов, тогда как «Амед» не проигрывает в восемнадцати из двадцати последних игр и уверенно стартовал в чемпионате. Это создаeт серьeзный дисбаланс в пользу гостей, которые должны легко справиться с соперником.

Личные встречи
Побед - 1 (100%)
Ничьих - 0 (0%)
Побед - 0 (0%)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
24.08.2026
Амед
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
24.08.2026
Амед

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коджаэлиспор
83
Serhat Öztaşdelen
ВР
21
Массадио Айдара
(К) ЛЗ
4
Танги Зукру
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
14
Шоу
ОП
20
Махамаду Сусохо
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Gonçalo Sousa
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Амед
40
Альбан Лафон
ВР
5
Лумбард Деллова
ЦЗ
21
Мехмет Есиль
(К) ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
6
Cem Üstündag
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
10
Самуэль Балле
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Коджаэлиспор
23
Онурджан Пири
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
41
Onur Öztonga
ЦЗ
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
27
Ege Bilim
ЦП
19
Haydar Karataş
ЦП
26
Metehan Altunbas
ЦФ
17
Arda Özyar
ЦФ
89
Bedirhan Yıldız
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
Амед
27
Бурак Бозан
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
33
Amadou Cissé
ЦЗ
18
Гекхан Гюль
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
3
Miraç Acer
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
74
Mohamed Khalil
ЦП
93
Райан Лутин
АП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
4-2-1-1-2
83
21
Айдара
4
Зукру
5
2
Дейкстел
14
Шоу
20
Сусохо
10
Кутлу
32
Баку
11
7
Агьей
3-1-1-3-2
40
Лафон
5
Деллова
21
Есиль
4
Бейтс
22
Равелосон
6
10
Балле
11
Сор
7
Красники
91
Саба
99
Орбан
6
Маглица
6
Маглица
10
Кутлу
27
27
10
Кутлу
7
Агьей
26
26
7
Агьей
20
Сусохо
22
22
20
Сусохо
21
Есиль
17
Мерас
17
Мерас
21
Есиль
6
18
Гюль
18
Гюль
6
91
Саба
8
Соялп
8
Соялп
91
Саба
22
Равелосон
93
Лутин
93
Лутин
22
Равелосон
10
Балле
45
Дианье
45
Дианье
10
Балле
Остались в запасе
Коджаэлиспор
Амед
23
Онурджан Пири
ВР
41
Onur Öztonga
ЦЗ
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
17
Arda Özyar
ЦФ
89
Bedirhan Yıldız
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
33
Amadou Cissé
ЦЗ
27
Бурак Бозан
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
3
Miraç Acer
ЦЗ
74
Mohamed Khalil
ЦП
Главный тренер
Бесник Хаши
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
41
Onur Öztonga
ЦЗ
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
19
Haydar Karataş
ЦП
17
Arda Özyar
ЦФ
89
Bedirhan Yıldız
ЦФ
Остались в запасе
33
Amadou Cissé
ЦЗ
27
Бурак Бозан
ВР
47
Караман Демирташ
ЦЗ
3
Miraç Acer
ЦЗ
74
Mohamed Khalil
ЦП
Главный тренер
Сельчук Инан
Главный тренер
Бесник Хаши
Коджаэлиспор
Точно не сыграют
Бруно Петкович
ЦФ
A. Jovanovic
ВР

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Амед» в основное время. Отличная форма гостей, их стабильная атака и проблемы «Коджаэлиспора» в нападении и защите не оставляют сомнений в исходе. Хозяева могут попытаться забить, но их низкая результативность и неудачная история встреч делают их победу маловероятной. Рекомендуемая ставка – победа «Амед» с коэффициентом 3,30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура Турецкой Высшей лиги между «Коджаэлиспор» и «Амед» состоится 24 августа 2026 года в Измите на стадионе «Коджаэли» и начнется в 21:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Коджаэлиспор» – «Амед»: смотреть онлайн.

3.20
победа «Амеда»
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Автор: Гроховский Сергей
Турция. Суперлига Амед Коджаэлиспор
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