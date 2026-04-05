6 апреля в рамках 28-го тура турецкой Суперлиги «Коджаелиспор» примет «Истанбул». Хозяева занимают 9-е место с 33 очками, гости расположились на 6-й строчке с 43 очками. «Истанбул» имеет подавляющее преимущество в личных встречах.

«Коджаелиспор»

Хозяева подходят к матчу в кризисной форме. В последних 5 играх «Коджаелиспор» забил всего 0.40 гола в среднем и пропустил 1.80. Атака практически отсутствует. Лучший бомбардир – Сердар Дурсун (6 голов в 23 матчах). В личных встречах с «Истанбулом» у хозяев статистика катастрофическая: 5 поражений подряд.

«Истанбул»

Гости подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 5 из 7 последних гостевых матчей. В последних 5 играх «Истанбул» забил 1.20 гола в среднем и пропустил 1.60. Лучший бомбардир – Эльдор Шомуродов (17 голов в 37 матчах). В личных встречах с «Коджаелиспором» «Истанбул» побеждает в 5 последних матчах и забивает в 9 последних очных встречах.

Факты о командах

«Коджаелиспор»

Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Истанбул»

«Истанбул» имеет огромное психологическое преимущество: 5 побед подряд в личных встречах и 9 матчей с забитыми голами. «Коджаелиспор» находится в кризисе, практически не забивает и много пропускает. Учитывая форму гостей и их доминирование в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит победа «Истанбула».

