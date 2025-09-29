29.09.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-2-1-4
34
Гюнок
39
Юрасек
53
Топджу
35
Джало
4
Ндиди
10
Кекчю
25
Саздаги
18
Черны
18
Абрахам
19
Туре
27
Рафа
3-3-1-2-1
1
Йованович
40
Балог
34
Сирота
3
2
Дейкстел
14
Шоу
75
Бингель
8
Кейта
99
Ривас
21
Чурлинов
9
Петкович
4
Ндиди
8
Йилмаз
8
Йилмаз
4
Ндиди
18
Абрахам
20
Силва
20
Силва
18
Абрахам
18
Черны
7
Ундер
7
Ундер
18
Черны
27
Рафа
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
27
Рафа
21
Чурлинов
15
Сербест
15
Сербест
21
Чурлинов
8
Кейта
7
Нонге
7
Нонге
8
Кейта
99
Ривас
70
Келеш
70
Келеш
99
Ривас
40
Балог
19
Дурсун
19
Дурсун
40
Балог
75
Бингель
7
Агьей
7
Агьей
75
Бингель
Остались в запасе
Бешикташ
Коджаэлиспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
35
Gökhan Değirmenci
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
23
Самет Ялчин
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Остались в запасе
35
Gökhan Değirmenci
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
23
Самет Ялчин
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Сельчук Инан
Статистика матча Бешикташ - Коджаэлиспор
1
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
18
14
Офсайды
2
1
Количество передач
347
477
Сейвы
0
4
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.29
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Коджаэлиспора», 7-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Коджаэлиспор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»