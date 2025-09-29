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  • «Бешикташ» – «Коджаэлиспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

«Бешикташ» – «Коджаэлиспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

29 сентября 2025, 18:50
Бешикташ
29.09.2025, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Коджаэлиспор
4' Рафа 10' В. Черны 90+3' А. Сирота (АГ)
50' Т. Бингель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
(К) ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЛВ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
18
Вацлав Черны
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Коджаэлиспор
1
Александар Йованович
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
14
Шоу
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
9
Бруно Петкович
(К) ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
7
Милот Рашица
ПВ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Коджаэлиспор
35
Gökhan Değirmenci
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
15
Таркан Сербест
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
23
Самет Ялчин
ЦП
7
Жозеф Нонге
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
18
Furkan Gedik
ЦФ
3-2-1-4
34
Гюнок
39
Юрасек
53
Топджу
35
Джало
4
Ндиди
10
Кекчю
25
Саздаги
18
Черны
18
Абрахам
19
Туре
27
Рафа
3-3-1-2-1
1
Йованович
40
Балог
34
Сирота
3
2
Дейкстел
14
Шоу
75
Бингель
8
Кейта
99
Ривас
21
Чурлинов
9
Петкович
4
Ндиди
8
Йилмаз
8
Йилмаз
4
Ндиди
18
Абрахам
20
Силва
20
Силва
18
Абрахам
18
Черны
7
Ундер
7
Ундер
18
Черны
27
Рафа
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
27
Рафа
21
Чурлинов
15
Сербест
15
Сербест
21
Чурлинов
8
Кейта
7
Нонге
7
Нонге
8
Кейта
99
Ривас
70
Келеш
70
Келеш
99
Ривас
40
Балог
19
Дурсун
19
Дурсун
40
Балог
75
Бингель
7
Агьей
7
Агьей
75
Бингель
Остались в запасе
Бешикташ
Коджаэлиспор
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
35
Gökhan Değirmenci
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
23
Самет Ялчин
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
Остались в запасе
35
Gökhan Değirmenci
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
17
Карол Линетти
ЦП
23
Самет Ялчин
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Сельчук Инан
Статистика матча Бешикташ - Коджаэлиспор
1
4
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
18
14
Офсайды
2
1
Количество передач
347
477
Сейвы
0
4
Точность передач %
76
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
2.51
0.29

Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Коджаэлиспора», 7-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Коджаэлиспор»

«Бешикташ» – «Коджаэлиспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Коджаэлиспор Бешикташ
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