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  • «Коджаэлиспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

«Коджаэлиспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

28 февраля, 14:50
Коджаэлиспор
28.02.2026, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Бешикташ
52' Э. Агбаду
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коджаэлиспор
35
Gökhan Değirmenci
(К) ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
14
Шоу
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
7
Даниэл Агьей
РФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Онини Ндиди
(К) ЦП
15
Жуниор Олайтан
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Хен-Гю О
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Коджаэлиспор
83
Serhat Öztaşdelen
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
70
Джан Келеш
ЛВ
7
Жозеф Нонге
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
11
Ahmet Sağat
ЦФ
Бешикташ
32
Девис Васкес
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
52
Devrim Sahin
ЦФ
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
3-3-2-2
35
2
Огуз
40
Балог
6
Смольчич
75
Бингель
14
Шоу
2
Дейкстел
8
Кейта
17
Линетти
19
Дурсун
7
Агьей
4-1-1-2-2
30
Дестаноглу
12
Агбаду
2
Удуохай
33
Йилмаз
62
Мурильо
8
Асллани
4
Ндиди
7
Ундер
15
Олайтан
18
Черны
9
О
17
Линетти
7
Нонге
7
Нонге
17
Линетти
75
Бингель
21
Чурлинов
21
Чурлинов
75
Бингель
14
Шоу
11
11
14
Шоу
8
Асллани
48
Учан
48
Учан
8
Асллани
9
О
20
Силва
20
Силва
9
О
18
Черны
7
Рашица
7
Рашица
18
Черны
7
Ундер
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
7
Ундер
Остались в запасе
Коджаэлиспор
Бешикташ
83
Serhat Öztaşdelen
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
23
S. Yalcin
ЦП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
70
Джан Келеш
ЛВ
18
Furkan Gedik
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
32
Девис Васкес
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
83
Serhat Öztaşdelen
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
23
S. Yalcin
ЦП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
70
Джан Келеш
ЛВ
18
Furkan Gedik
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Главный тренер
Серхен Ялчин
Коджаэлиспор
Точно не сыграют
Массадио Айдара
ЛЗ
Махамаду Сусохо
ОП
Матеуш Ветеска
ЦЗ
Под вопросом
A. Jovanovic
ВР
Бешикташ
Точно не сыграют
Эмирхан Топджу
ЦЗ
Оркун Кекчю
ЦП
Эль Билал Туре
ЦФ
Под вопросом
Taylan Bulut
ЦЗ
Неджип Уйсал
ЦП
Статистика матча Коджаэлиспор - Бешикташ
1
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
13
Офсайды
2
4
Количество передач
424
418
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Коджаэлиспор» против «Бешикташа», 24-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коджаэлиспор»«Бешикташ»

«Коджаэлиспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Коджаэлиспор
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