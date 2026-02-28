28.02.2026, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
Турция. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Коджаэлиспор
Коджаэлиспор
3-3-2-2
35
2
Огуз
40
Балог
6
Смольчич
75
Бингель
14
Шоу
2
Дейкстел
8
Кейта
17
Линетти
19
Дурсун
7
Агьей
4-1-1-2-2
30
Дестаноглу
12
Агбаду
2
Удуохай
33
Йилмаз
62
Мурильо
8
Асллани
4
Ндиди
7
Ундер
15
Олайтан
18
Черны
9
О
17
Линетти
7
Нонге
7
Нонге
17
Линетти
75
Бингель
21
Чурлинов
21
Чурлинов
75
Бингель
14
Шоу
11
11
14
Шоу
8
Асллани
48
Учан
48
Учан
8
Асллани
9
О
20
Силва
20
Силва
9
О
18
Черны
7
Рашица
7
Рашица
18
Черны
7
Ундер
23
Хекимоглу
23
Хекимоглу
7
Ундер
Остались в запасе
Коджаэлиспор
Бешикташ
83
Serhat Öztaşdelen
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
23
S. Yalcin
ЦП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
70
Джан Келеш
ЛВ
18
Furkan Gedik
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
32
Девис Васкес
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
83
Serhat Öztaşdelen
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
23
S. Yalcin
ЦП
99
Ригоберто Ривас
ЛВ
70
Джан Келеш
ЛВ
18
Furkan Gedik
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
11
G. Sazdagi
ЦЗ
58
Ясин Озкан
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Главный тренер
Серхен Ялчин
Коджаэлиспор
Точно не сыграют
Под вопросом
Бешикташ
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Коджаэлиспор - Бешикташ
1
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
15
13
Офсайды
2
4
Количество передач
424
418
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Коджаэлиспор» против «Бешикташа», 24-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коджаэлиспор» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»