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  • «Коджаэлиспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

«Коджаэлиспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

9 ноября 2025, 15:50
Коджаэлиспор
09.11.2025, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
45' Д. Агьей
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коджаэлиспор
1
A. Jovanovic
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
(К) ЦЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Галатасарай
1
Угурчан Чакир
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
9
Мауро Икарди
(К) ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Коджаэлиспор
35
Gökhan Değirmenci
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
14
Шоу
ОП
7
Жозеф Нонге
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
11
Ahmet Sağat
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
3-2-3-2
1
2
Огуз
40
Балог
6
Смольчич
75
Бингель
2
Дейкстел
8
Кейта
15
Сербест
17
Линетти
7
Агьей
19
Дурсун
3-2-3-2
1
Чакир
90
Синго
42
Бартакжи
6
Санчес
99
Лемина
34
Торрейра
10
Сане
4
Якобс
53
Йилмаз
9
Икарди
45
Осимхен
7
Агьей
34
Сирота
34
Сирота
7
Агьей
8
Кейта
14
Шоу
14
Шоу
8
Кейта
19
Дурсун
70
Келеш
70
Келеш
19
Дурсун
17
Линетти
21
Чурлинов
21
Чурлинов
17
Линетти
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
6
Санчес
23
Айхан
23
Айхан
6
Санчес
34
Торрейра
8
Сара
8
Сара
34
Торрейра
90
Синго
7
Салаи
7
Салаи
90
Синго
Остались в запасе
Коджаэлиспор
Галатасарай
35
Gökhan Değirmenci
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
11
Ahmet Sağat
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
35
Gökhan Değirmenci
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
11
Ahmet Sağat
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коджаэлиспор - Галатасарай
2
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
13
9
Офсайды
4
2
Количество передач
277
505
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Коджаэлиспор» против «Галатасарая», 12-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Коджаэлиспор» – «Галатасарай»

«Коджаэлиспор» – «Галатасарай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Коджаэлиспор
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