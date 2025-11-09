09.11.2025, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 12 тур
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Коджаэлиспор
Коджаэлиспор
3-2-3-2
1
2
Огуз
40
Балог
6
Смольчич
75
Бингель
2
Дейкстел
8
Кейта
15
Сербест
17
Линетти
7
Агьей
19
Дурсун
3-2-3-2
1
Чакир
90
Синго
42
Бартакжи
6
Санчес
99
Лемина
34
Торрейра
10
Сане
4
Якобс
53
Йилмаз
9
Икарди
45
Осимхен
7
Агьей
34
Сирота
34
Сирота
7
Агьей
8
Кейта
14
Шоу
14
Шоу
8
Кейта
19
Дурсун
70
Келеш
70
Келеш
19
Дурсун
17
Линетти
21
Чурлинов
21
Чурлинов
17
Линетти
4
Якобс
17
Эльмали
17
Эльмали
4
Якобс
6
Санчес
23
Айхан
23
Айхан
6
Санчес
34
Торрейра
8
Сара
8
Сара
34
Торрейра
90
Синго
7
Салаи
7
Салаи
90
Синго
Остались в запасе
Коджаэлиспор
Галатасарай
35
Gökhan Değirmenci
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
11
Ahmet Sağat
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
35
Gökhan Değirmenci
ВР
3
Muharrem Cinan
ЦЗ
7
Жозеф Нонге
ЦП
23
S. Yalcin
ЦП
18
Furkan Gedik
ЦФ
11
Ahmet Sağat
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
91
Арда Уньяй
ЦЗ
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Сельчук Инан
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Коджаэлиспор - Галатасарай
2
1
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
0
1
Угловые удары
1
7
Нарушения
13
9
Офсайды
4
2
Количество передач
277
505
Сейвы
3
2
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.67
0.63
xGP (предотвращенные голы)
-0.38
-0.38
Смотреть прямую трансляцию матча «Коджаэлиспор» против «Галатасарая», 12-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 ноября в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»