«Коджаелиспор» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

20 сентября 2025 10:57
Коджаэлиспор - Ризеспор
21 сент. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 6 тур
2.10
Победа «Ризеспора»
21 сентября на стадионе «Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu» состоится матч шестого тура чемпионата Турции, в котором «Коджаелиспор» примет «Ризеспор». Хозяева пока остаются в зоне аутсайдеров и ищут первую победу, тогда как гости стартовали чуть успешнее, но тоже демонстрируют нестабильные результаты.

«Коджаелиспор»

Клуб из Коджаэли проводит тяжeлый старт сезона. После пяти туров у команды лишь одно очко и 17-я позиция в таблице. «Коджаелиспор» не может выиграть пять матчей подряд, при этом стабильно допускает ошибки в обороне – 8 пропущенных мячей за пять игр, средний показатель 1.60. В атаке ситуация также непростая: всего 2 гола за пять матчей и средний показатель 0.40. Лучший бомбардир – Бруно Петкович, который сумел отличиться 3 раза и остаeтся единственным ярким звеном в атаке. Команда нуждается в прорыве, чтобы переломить негативную тенденцию.

«Ризеспор»

Клуб из Ризе идeт 13-м после четырeх туров, набрав четыре очка. В последнем туре команда одержала минимальную победу над «Генчлербирлиги» (1:0), что позволило немного улучшить настроение. В последних пяти встречах «Ризеспор» забил 3 гола (0.60 в среднем) и пропустил 7 (1.40). Команда также испытывает проблемы в атаке, но действует более организованно, чем соперник, и способна навязать борьбу даже на выезде. Лидером является Эмреджан Булут, на счету которого 1 гол в двух матчах. Несмотря на скромные показатели, «Ризеспор» выглядит более сбалансированным.

Факты о командах

«Коджаелиспор»

  • 1 очко после 5 туров, 17-е место
  • 2 гола и 8 пропущенных в последних 5 играх
  • В среднем: 0.40 забито и 1.60 пропущено за матч
  • 5 матчей без побед
  • Петкович – лучший бомбардир (3 мяча)

«Ризеспор»

  • 4 очка после 4 туров, 13-е место
  • 3 гола и 7 пропущенных в последних 5 играх
  • В среднем: 0.60 забито и 1.40 пропущено за матч
  • Победа в последнем туре над «Генчлербирлиги» (1:0)
  • Пропускает почти в каждом матче

Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Ризеспор»

Обе команды испытывают серьeзные трудности в атаке, поэтому матч вряд ли получится результативным. «Коджаелиспор» desperately ищет первую победу, но слабая реализация моментов и нестабильность обороны ставят под сомнение их шансы на успех. «Ризеспор» выглядит более организованно и способен сыграть надeжнее в ключевые моменты. Вероятно, встреча пройдeт в осторожном ключе с небольшим количеством голов, а перевес в пользу гостей объясняется их лучшей структурой игры.

Рекомендации

  • Победа «Ризеспора» – коэффициент 2.10
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

2.10
Победа «Ризеспора»
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Ризеспор Коджаэлиспор
