21 сентября на стадионе «Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu» состоится матч шестого тура чемпионата Турции, в котором «Коджаелиспор» примет «Ризеспор». Хозяева пока остаются в зоне аутсайдеров и ищут первую победу, тогда как гости стартовали чуть успешнее, но тоже демонстрируют нестабильные результаты.
«Коджаелиспор»
Клуб из Коджаэли проводит тяжeлый старт сезона. После пяти туров у команды лишь одно очко и 17-я позиция в таблице. «Коджаелиспор» не может выиграть пять матчей подряд, при этом стабильно допускает ошибки в обороне – 8 пропущенных мячей за пять игр, средний показатель 1.60. В атаке ситуация также непростая: всего 2 гола за пять матчей и средний показатель 0.40. Лучший бомбардир – Бруно Петкович, который сумел отличиться 3 раза и остаeтся единственным ярким звеном в атаке. Команда нуждается в прорыве, чтобы переломить негативную тенденцию.
«Ризеспор»
Клуб из Ризе идeт 13-м после четырeх туров, набрав четыре очка. В последнем туре команда одержала минимальную победу над «Генчлербирлиги» (1:0), что позволило немного улучшить настроение. В последних пяти встречах «Ризеспор» забил 3 гола (0.60 в среднем) и пропустил 7 (1.40). Команда также испытывает проблемы в атаке, но действует более организованно, чем соперник, и способна навязать борьбу даже на выезде. Лидером является Эмреджан Булут, на счету которого 1 гол в двух матчах. Несмотря на скромные показатели, «Ризеспор» выглядит более сбалансированным.
Факты о командах
«Коджаелиспор»
- 1 очко после 5 туров, 17-е место
- 2 гола и 8 пропущенных в последних 5 играх
- В среднем: 0.40 забито и 1.60 пропущено за матч
- 5 матчей без побед
- Петкович – лучший бомбардир (3 мяча)
«Ризеспор»
- 4 очка после 4 туров, 13-е место
- 3 гола и 7 пропущенных в последних 5 играх
- В среднем: 0.60 забито и 1.40 пропущено за матч
- Победа в последнем туре над «Генчлербирлиги» (1:0)
- Пропускает почти в каждом матче
Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Ризеспор»
Обе команды испытывают серьeзные трудности в атаке, поэтому матч вряд ли получится результативным. «Коджаелиспор» desperately ищет первую победу, но слабая реализация моментов и нестабильность обороны ставят под сомнение их шансы на успех. «Ризеспор» выглядит более организованно и способен сыграть надeжнее в ключевые моменты. Вероятно, встреча пройдeт в осторожном ключе с небольшим количеством голов, а перевес в пользу гостей объясняется их лучшей структурой игры.
Рекомендации
- Победа «Ризеспора» – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65