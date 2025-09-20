21 сентября на стадионе «Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu» состоится матч шестого тура чемпионата Турции, в котором «Коджаелиспор» примет «Ризеспор». Хозяева пока остаются в зоне аутсайдеров и ищут первую победу, тогда как гости стартовали чуть успешнее, но тоже демонстрируют нестабильные результаты.

«Коджаелиспор»

Клуб из Коджаэли проводит тяжeлый старт сезона. После пяти туров у команды лишь одно очко и 17-я позиция в таблице. «Коджаелиспор» не может выиграть пять матчей подряд, при этом стабильно допускает ошибки в обороне – 8 пропущенных мячей за пять игр, средний показатель 1.60. В атаке ситуация также непростая: всего 2 гола за пять матчей и средний показатель 0.40. Лучший бомбардир – Бруно Петкович, который сумел отличиться 3 раза и остаeтся единственным ярким звеном в атаке. Команда нуждается в прорыве, чтобы переломить негативную тенденцию.

«Ризеспор»

Клуб из Ризе идeт 13-м после четырeх туров, набрав четыре очка. В последнем туре команда одержала минимальную победу над «Генчлербирлиги» (1:0), что позволило немного улучшить настроение. В последних пяти встречах «Ризеспор» забил 3 гола (0.60 в среднем) и пропустил 7 (1.40). Команда также испытывает проблемы в атаке, но действует более организованно, чем соперник, и способна навязать борьбу даже на выезде. Лидером является Эмреджан Булут, на счету которого 1 гол в двух матчах. Несмотря на скромные показатели, «Ризеспор» выглядит более сбалансированным.

Факты о командах

«Коджаелиспор»

1 очко после 5 туров, 17-е место

2 гола и 8 пропущенных в последних 5 играх

В среднем: 0.40 забито и 1.60 пропущено за матч

5 матчей без побед

Петкович – лучший бомбардир (3 мяча)

«Ризеспор»

4 очка после 4 туров, 13-е место

3 гола и 7 пропущенных в последних 5 играх

В среднем: 0.60 забито и 1.40 пропущено за матч

Победа в последнем туре над «Генчлербирлиги» (1:0)

Пропускает почти в каждом матче

Прогноз на матч «Коджаелиспор» – «Ризеспор»

Обе команды испытывают серьeзные трудности в атаке, поэтому матч вряд ли получится результативным. «Коджаелиспор» desperately ищет первую победу, но слабая реализация моментов и нестабильность обороны ставят под сомнение их шансы на успех. «Ризеспор» выглядит более организованно и способен сыграть надeжнее в ключевые моменты. Вероятно, встреча пройдeт в осторожном ключе с небольшим количеством голов, а перевес в пользу гостей объясняется их лучшей структурой игры.

