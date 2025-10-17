В субботу, 18 октября, в 9-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Коньяспор» и «Коджаэлиспор». Матч пройдет в Конье, начало – в 14:30 (мск).

«Коньяспор»

Команда Реджепа Учара находится на 8-й позиции в Суперлиге, набрав 11 очков. «Коньяспор» добыл 3 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 13:9.

Последние результаты «Коньяспора» в Суперлиге:

05.10.25 «Касымпаша» – «Коньяспор» – 1:1;

28.09.25 «Коньяспор» – «Башакшехир» – 2:1;

22.09.25 «Галатасарай» – «Коньяспор» – 3:1.

«Коджаэлиспор»

«Коджаэлиспор» набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Сельчука Инана добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 5:12.

Предыдущие результаты «Коджаэлиспора» в Суперлиге:

04.10.25 «Коджаэлиспор» – «Эюпспор» – 1:0;

29.09.25 «Бешикташ» – «Коджаэлиспор» – 3:1;

21.09.25 «Коджаэлиспор» – «Ризеспор» – 1:1.

Очные встречи

28.03.10 «Коджаэлиспор» – «Коньяспор» – 0:2;

01.11.09 «Коньяспор» – «Коджаэлиспор» – 3:0;

03.05.09 «Коньяспор» – «Коджаэлиспор» – 2:0;

30.11.08 «Коджаэлиспор» – «Коньяспор» – 3:0.

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Коджаэлиспор»

«Коньяспор» увереннее начал сезон и имеет преимущество в личных встречах.