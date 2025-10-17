Введите ваш ник на сайте
«Коньяспор» – «Коджаэлиспор»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 1.90

17 октября 2025 14:29
Коньяспор - Коджаэлиспор
18 окт. 2025, суббота 14:30 | Турция. Суперлига, 9 тур
1.90
Победа «Коньяспора»
В субботу, 18 октября, в 9-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Коньяспор» и «Коджаэлиспор». Матч пройдет в Конье, начало – в 14:30 (мск).

«Коньяспор»

Команда Реджепа Учара находится на 8-й позиции в Суперлиге, набрав 11 очков. «Коньяспор» добыл 3 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 13:9.

Последние результаты «Коньяспора» в Суперлиге:

  • 05.10.25 «Касымпаша» – «Коньяспор» – 1:1;
  • 28.09.25 «Коньяспор» – «Башакшехир» – 2:1;
  • 22.09.25 «Галатасарай» – «Коньяспор» – 3:1.

«Коджаэлиспор»

«Коджаэлиспор» набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Сельчука Инана добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 5:12.

Предыдущие результаты «Коджаэлиспора» в Суперлиге:

  • 04.10.25 «Коджаэлиспор» – «Эюпспор» – 1:0;
  • 29.09.25 «Бешикташ» – «Коджаэлиспор» – 3:1;
  • 21.09.25 «Коджаэлиспор» – «Ризеспор» – 1:1.

Очные встречи

  • 28.03.10 «Коджаэлиспор» – «Коньяспор» – 0:2;
  • 01.11.09 «Коньяспор» – «Коджаэлиспор» – 3:0;
  • 03.05.09 «Коньяспор» – «Коджаэлиспор» – 2:0;
  • 30.11.08 «Коджаэлиспор» – «Коньяспор» – 3:0.

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Коджаэлиспор»

«Коньяспор» увереннее начал сезон и имеет преимущество в личных встречах.

  • Прогноз – П1 с кф. 1.90.
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.50.

1.90
Победа «Коньяспора»
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Коджаэлиспор Коньяспор
