17 октября 2025 14:29
Коньяспор - Коджаэлиспор
18 окт. 2025, суббота 14:30 | Турция. Суперлига, 9 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 18 октября, в 9-м туре турецкой Суперлиги сыграют «Коньяспор» и «Коджаэлиспор». Матч пройдет в Конье, начало – в 14:30 (мск).
«Коньяспор»
Команда Реджепа Учара находится на 8-й позиции в Суперлиге, набрав 11 очков. «Коньяспор» добыл 3 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 13:9.
Последние результаты «Коньяспора» в Суперлиге:
- 05.10.25 «Касымпаша» – «Коньяспор» – 1:1;
- 28.09.25 «Коньяспор» – «Башакшехир» – 2:1;
- 22.09.25 «Галатасарай» – «Коньяспор» – 3:1.
«Коджаэлиспор»
«Коджаэлиспор» набрал 5 очков и занимает 15-е место в таблице. Подопечные Сельчука Инана добыли 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 5:12.
Предыдущие результаты «Коджаэлиспора» в Суперлиге:
- 04.10.25 «Коджаэлиспор» – «Эюпспор» – 1:0;
- 29.09.25 «Бешикташ» – «Коджаэлиспор» – 3:1;
- 21.09.25 «Коджаэлиспор» – «Ризеспор» – 1:1.
Очные встречи
- 28.03.10 «Коджаэлиспор» – «Коньяспор» – 0:2;
- 01.11.09 «Коньяспор» – «Коджаэлиспор» – 3:0;
- 03.05.09 «Коньяспор» – «Коджаэлиспор» – 2:0;
- 30.11.08 «Коджаэлиспор» – «Коньяспор» – 3:0.
Прогноз на матч «Коньяспор» – «Коджаэлиспор»
«Коньяспор» увереннее начал сезон и имеет преимущество в личных встречах.
- Прогноз – П1 с кф. 1.90.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 7.50.
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб