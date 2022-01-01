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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коджаэлиспор
Состав
€ 27 млн
Коджаэлиспор - состав команды
Измит
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Коджаэли
Сайт:
http://kocaelispor.com.tr/
Тренер:
Сельчук Инан
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Йованович Александар
Вра
33
€ 1 млн
23
Пири Онурджан
Вра
31
€ 0.2 млн
6
Маглица Матей
Защ
27
€ 1.2 млн
2
Дейкстел Анферни
Защ
29
€ 1.2 млн
4
Зукру Танги
Защ
23
€ 1.2 млн
34
Сирота Александр
Защ
26
€ 1 млн
21
Айдара Массадио
Защ
33
€ 0.9 млн
75
Бингель Тайфур
Защ
33
€ 0.5 млн
22
Огуз Ахмет
Защ
33
€ 0.4 млн
2
Аппиндангойе Аарон
Защ
34
€ 0.2 млн
41
Onur Öztonga
Защ
-
5
Emir Ortakaya
Защ
-
10
Кутлу Беркан
Пол
28
€ 2.5 млн
8
Кейта Хабиб
Пол
24
€ 1.8 млн
14
Шоу
Пол
27
€ 1.5 млн
10
Линетти Карол
Пол
31
€ 1.5 млн
20
Сусохо Махамаду
Пол
21
€ 1 млн
15
Сербест Таркан
Пол
32
€ 0.25 млн
23
Ялчин Самет
Пол
32
€ 0.25 млн
19
Haydar Karataş
Пол
-
9
Петкович Бруно
Нап
31
€ 2.5 млн
8
Гулликсен Тобиас-Фьелд
Нап
23
€ 2.2 млн
70
Келеш Джан
Нап
25
€ 1.8 млн
17
Чурлинов Дарко
Нап
26
€ 1.5 млн
7
Агьей Даниэл
Нап
29
€ 1.2 млн
99
Ривас Ригоберто
Нап
28
€ 1.2 млн
32
Баку Макана
Нап
28
€ 0.8 млн
26
Metehan Altunbas
Нап
-
97
Айе Флориан
Нап
29
-
11
Gonçalo Sousa
Нап
-
22
Uğur Kaan Yıldız
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 8, нападающих: 11
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