Коджаэлиспор - результаты матчей

Измит
Турция. Суперлига
Стадион:
Коджаэли
Сайт:
http://kocaelispor.com.tr/
Тренер:
Сельчук Инан
Матчей нет :(
Поищите по другие
Главные новости
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
20
Геркус раскритиковал Станковича: «Приехал звездой футбола, а что мы увидели?»
22:41
1
РПЛ. «Ростов» набрал первые очки, победив в большинстве «Пари НН» (1:0)
22:30
5
ВидеоКарпин намекнул на ошибку Лунева в пропущенном голе от «Сочи»
22:19
1
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
22:00
Украинский новичок «ПСЖ», из-за которого должен уйти Сафонов, прибыл в Париж
21:46
4
Семин оценил хет-трик Батракова в ворота «Спартака»
21:41
В РПЛ установлен рекорд по матчам, проведенным игроком на скамейке запасных
21:24
3
Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Сочи»
21:00
5
«Спартак» заинтересовался защитником из клуба Примеры
20:48
4
Все новости
