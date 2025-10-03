4 октября 2025 года в 17:00 состоится поединок 8-го тура чемпионата Турции. «Коджаэлиспор» примет «Эюпспор».
«Коджаэлиспор»
Команда Сельчука Инана – главный аутсайдер на первом отрезке сезона турецкой Суперлиги. В активе «Коджи» всего лишь два очка и последнее место в таблице. «Коджаэлиспору» пора оттолкнуться от дна, в противном случае на международную паузу клуб может уйти с новым тренером.
Последние три игры:
- Бешикташ – Коджаэлиспор 3:1
- Коджаэлиспор – Ризеспор 1:1
- Газиантеп – Коджаэлиспор 2:0
«Эюпсор»
Очередной представитель Стамбула чувствует себя получше – 14-е место в таблице. Не самый провальный результат, учитывая, что многие видели «Эюпсор» в числе основных «кандидатов» на выход из Суперлиги.
Последние три игры:
- Эюпспор – Гeзтепе 0:0
- Генчлербирлиги – Эюпспор 1:0
- Эюпспор – Галатасарай 0:2
Очные встречи
- Коджаэлиспор – Эюпспор 2:1
- Эюпспор – Коджаэлиспор 2:0
- Эюпспор – Коджаэлиспор 2:1
Прогноз на матч «Коджаэлиспор» – «Эюпспор»
Подобные поединки принято штампом именовать «матчем за шесть очков». Полагаем, что хозяева поля прервут черную полосу и как минимум не уступят, начав медленный, но все же подъем в таблице.
Прогноз: победа «Коджаэлиспора» с форой 0, коэффициент – 1.60. Прогноз на счет 2:1.