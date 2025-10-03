Введите ваш ник на сайте
«Коджаэлиспор» - «Эюпспор»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2027 с коэффициентом 1.60

03 октября 2025 11:07
Коджаэлиспор - Эюпспор
04 окт. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 8 тур
4 октября 2025 года в 17:00 состоится поединок 8-го тура чемпионата Турции. «Коджаэлиспор» примет «Эюпспор».

«Коджаэлиспор»

Команда Сельчука Инана – главный аутсайдер на первом отрезке сезона турецкой Суперлиги. В активе «Коджи» всего лишь два очка и последнее место в таблице. «Коджаэлиспору» пора оттолкнуться от дна, в противном случае на международную паузу клуб может уйти с новым тренером.

Последние три игры:

  • Бешикташ – Коджаэлиспор 3:1
  • Коджаэлиспор – Ризеспор 1:1
  • Газиантеп – Коджаэлиспор 2:0

«Эюпсор»

Очередной представитель Стамбула чувствует себя получше – 14-е место в таблице. Не самый провальный результат, учитывая, что многие видели «Эюпсор» в числе основных «кандидатов» на выход из Суперлиги.

Последние три игры:

  • Эюпспор – Гeзтепе 0:0
  • Генчлербирлиги – Эюпспор 1:0
  • Эюпспор – Галатасарай 0:2

Очные встречи

  • Коджаэлиспор – Эюпспор 2:1
  • Эюпспор – Коджаэлиспор 2:0
  • Эюпспор – Коджаэлиспор 2:1

Прогноз на матч «Коджаэлиспор» – «Эюпспор»

Подобные поединки принято штампом именовать «матчем за шесть очков». Полагаем, что хозяева поля прервут черную полосу и как минимум не уступят, начав медленный, но все же подъем в таблице.

Прогноз: победа «Коджаэлиспора» с форой 0, коэффициент – 1.60. Прогноз на счет 2:1.

Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Эюпспор Коджаэлиспор
  • Читайте нас: 