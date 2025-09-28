Введите ваш ник на сайте
«Бешикташ» – «Коджаелиспор»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 1.55

28 сентября 2025 9:40
Бешикташ - Коджаэлиспор
29 сент. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Бешикташа»
Сделать ставку

29 сентября на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится матч 7-го тура Суперлиги Турции, в котором «Бешикташ» примет «Коджаелиспор». Хозяева после убедительной победы над «Кайсериспором» 4:0 хотят закрепить успех, а гости продолжают поиски первой победы в сезоне.

«Бешикташ»

Стамбульский клуб стартовал не лучшим образом, но разгром «Кайсериспора» показал, что команда способна быстро находить нужный настрой. После 5 туров у «Бешикташа» 9 очков и 9-е место. Сильной стороной остаeтся атакующая линия, где выделяется Тэмми Абрахам, забивший 7 голов в 11 матчах сезона. Однако оборона нестабильна: 7 пропущенных мячей за последние 5 встреч подтверждают, что проблемная зона никуда не исчезла. Несмотря на это, «Бешикташ» стабильно создаeт голевые моменты и в среднем забивает более одного мяча за игру.

«Коджаелиспор»

Гости остаются в зоне вылета: всего 2 очка в активе после 6 туров и 18-е место в таблице. Команда не побеждает в 6 матчах подряд и при этом регулярно пропускает – в каждой из сыгранных игр сезона. В атаке надежды связаны с Бруно Петковичем, оформившим 4 гола в 6 встречах. Но поддержки партнeров ему явно не хватает: лишь 3 мяча за последние 5 матчей и слабая реализация моментов. В обороне ситуация ещe хуже – 8 пропущенных голов за тот же отрезок.

Факты о командах

«Бешикташ»

  • Победа 4:0 в последнем туре.
  • Средние показатели: 1.20 забитого и 1.40 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей).
  • Забивает в 6 последних матчах против «Коджаелиспора».

«Коджаелиспор»

  • Не выигрывает 6 матчей подряд.
  • Средние показатели: 0.60 забитого и 1.60 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей).
  • Пропускает во всех матчах сезона.

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Коджаелиспор»

Хозяева выглядят явными фаворитами: они сильнее в атаке, играют дома и настроены развить успех. «Коджаелиспор» нестабилен и вряд ли сможет выдержать давление на протяжении всей игры. Вероятен сценарий, где «Бешикташ» возьмeт инициативу с первых минут, а гости будут пытаться поймать моменты на контратаках, но оборонительные ошибки сыграют решающую роль. Наиболее перспективными выглядят ставки на победу хозяев и голы в обе стороны.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.55
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.55
Победа «Бешикташа»
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Коджаэлиспор Бешикташ
