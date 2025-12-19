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Нидерланды. Эредивизие
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Телстар
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€ 5 млн
Телстар - новости команды
Велсен-Зюйд
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
БУКО
Сайт:
http://sctelstar.nl/
Тренер:
Антони Коррейя
Состав
Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Телстар» – «Камбюр»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«Телстар» – «Аякс»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
29 августа
«Телстар» – «Спарта»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027
13 августа
«Телстар» – ПСВ: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.50
21 марта
«Херенвен» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.7
13 марта
«Фортуна» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.65
7 марта
«АЗ Алкмар» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.2
3 марта
«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75
26 февраля
«Фейеноорд» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
21 февраля
«Телстар» – «АЗ Алкмар»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.50
24 января
«НАК» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
2025.12.19 09:57
«Телстар» – «НЕК»: прогноз и ставки на матч 13 декабря 2025 с коэффициентом 1.87
2025.12.12 10:21
«Хераклес» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.05 11:38
«Спарта» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 1.80
2025.10.24 13:20
«Телстар» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 3.60
2025.10.18 10:10
«АЗ Алкмаар» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.69
2025.10.04 09:05
«Телстар» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 9.50
2025.09.28 09:03
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