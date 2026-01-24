25 января в рамках 20-го тура голландской Эредивизи аутсайдер «Телстар» примет на своeм поле середняка высшего дивизиона, «АЗ Алкмар». Матч противопоставляет две команды с кардинально разными задачами: хозяева борются за выживание, но находятся в неплохой форме, гости – пытаются зацепиться за зону еврокубков, несмотря на проблемы в выездных матчах. Оба коллектива отличаются результативной игрой и проблемами в обороне.

«Телстар»

Команда находится в зоне плей-аут (16-е место с 16 очками), но демонстрирует боевой характер и отличную голевую форму. «Телстар» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и забивает в 10 играх подряд. В последних 5 турах команда отличается высокой результативностью, забив 11 голов (2.20 в среднем за игру). Лучший бомбардир Милан Зонневелд (7 голов) возглавляет атаку. Однако оборона остаeтся слабым звеном – 7 пропущенных голов в 5 матчах.

«АЗ Алкмар»

Команда занимает 7-е место с 29 очками, претендуя на еврокубки. Главная сила – мощная атака во главе с одним из лучших бомбардиров лиги Троем Пэрроттом (20 голов). В последних 5 играх «АЗ» забил 12 мячей (2.40 в среднем). Однако команда переживает серьeзный кризис в гостях, проиграв 4 последних выездных матча в чемпионате. Оборона также нестабильна – 8 пропущенных голов в 5 играх.

Факты о командах:

«Телстар»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Забивает в 10 последних матчах.

Забивает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 туров).

Пропускает в 4 последних матчах.

«АЗ Алкмар»

Проигрывает 4 выездных матча подряд в чемпионате.

Забивает в 5 последних матчах.

Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 туров).

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 туров).

Прогноз на матч «Телстар» – «АЗ Алкмар»

Этот матч обещает быть результативным зрелищем с большим количеством голевых моментов. Обе команды находятся в отличной голевой форме, но при этом демонстрируют серьeзные проблемы в обороне. «Телстар», несмотря на низкое место, опасен дома и будет атаковать, опираясь на свою серию. «АЗ Алкмар», имея в составе такого снайпера, как Пэрротт, гарантированно создаст моменты у ворот хозяев. Ключевым фактором станет выездная слабость «АЗ» – 4 поражения подряд в гостях говорят о психологических проблемах команды вне своих стен. Это даeт «Телстару» реальный шанс на положительный результат. Учитывая оборонительные проблемы обеих сторон, ставка на обоюдную результативность выглядит наиболее логичной и обоснованной. Прямая победа гостей возможна, но она слишком рискованна из-за их выездного кризиса.

Рекомендованные ставки: