Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Телстар» – «АЗ Алкмар»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.50

24 января 2026 10:10
Телстар - АЗ Алкмаар
25 янв. 2026, воскресенье 14:15 | Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Обе забьют — да
Сделать ставку

25 января в рамках 20-го тура голландской Эредивизи аутсайдер «Телстар» примет на своeм поле середняка высшего дивизиона, «АЗ Алкмар». Матч противопоставляет две команды с кардинально разными задачами: хозяева борются за выживание, но находятся в неплохой форме, гости – пытаются зацепиться за зону еврокубков, несмотря на проблемы в выездных матчах. Оба коллектива отличаются результативной игрой и проблемами в обороне.

«Телстар»

Команда находится в зоне плей-аут (16-е место с 16 очками), но демонстрирует боевой характер и отличную голевую форму. «Телстар» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и забивает в 10 играх подряд. В последних 5 турах команда отличается высокой результативностью, забив 11 голов (2.20 в среднем за игру). Лучший бомбардир Милан Зонневелд (7 голов) возглавляет атаку. Однако оборона остаeтся слабым звеном – 7 пропущенных голов в 5 матчах.

«АЗ Алкмар»

Команда занимает 7-е место с 29 очками, претендуя на еврокубки. Главная сила – мощная атака во главе с одним из лучших бомбардиров лиги Троем Пэрроттом (20 голов). В последних 5 играх «АЗ» забил 12 мячей (2.40 в среднем). Однако команда переживает серьeзный кризис в гостях, проиграв 4 последних выездных матча в чемпионате. Оборона также нестабильна – 8 пропущенных голов в 5 играх.

Факты о командах:

«Телстар»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • Забивает в 10 последних матчах.
  • Забивает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 туров).
  • Пропускает в 4 последних матчах.

«АЗ Алкмар»

  • Проигрывает 4 выездных матча подряд в чемпионате.
  • Забивает в 5 последних матчах.
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 туров).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 туров).

Прогноз на матч «Телстар» – «АЗ Алкмар»

Этот матч обещает быть результативным зрелищем с большим количеством голевых моментов. Обе команды находятся в отличной голевой форме, но при этом демонстрируют серьeзные проблемы в обороне. «Телстар», несмотря на низкое место, опасен дома и будет атаковать, опираясь на свою серию. «АЗ Алкмар», имея в составе такого снайпера, как Пэрротт, гарантированно создаст моменты у ворот хозяев. Ключевым фактором станет выездная слабость «АЗ» – 4 поражения подряд в гостях говорят о психологических проблемах команды вне своих стен. Это даeт «Телстару» реальный шанс на положительный результат. Учитывая оборонительные проблемы обеих сторон, ставка на обоюдную результативность выглядит наиболее логичной и обоснованной. Прямая победа гостей возможна, но она слишком рискованна из-за их выездного кризиса.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.50
  • Фора «Телстара» (+0.75) – коэффициент 1.72

1.50
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие АЗ Алкмаар Телстар
Другие прогнозы
24.01.2026
15:30
2.03
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм - Сандерленд
Фора «Сандерленда» (0)
24.01.2026
17:00
1.67
Италия. Серия А, 22 тур
Комо - Торино
победа «Комо»
24.01.2026
17:30
1.50
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер - Вердер
Индивидуальный тотал Байера больше 1.5
24.01.2026
17:30
1.48
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт - Хоффенхайм
Обе забьют — да 
24.01.2026
17:30
1.75
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц - Вольфсбург
Тотал голов больше 2.5
24.01.2026
18:00
1.80
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли - Тоттенхэм
Обе забьют — да
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 