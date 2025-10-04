Введите ваш ник на сайте
«АЗ Алкмаар» - «Телстар»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.69

04 октября 2025 9:40
АЗ Алкмаар - Телстар
05 окт. 2025, воскресенье 17:45 | Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
5 октября 2025 года в 17:45 состоится поединок 6-го тура чемпионата Эредивизии. АЗ Алкмаар из Алкмаара померяется силами с «Телстаром».

«АЗ Алкмаар»

«АЗ Алкмаар Алкмаар» проводит уверенный сезон 2025/2026, закрепившись в верхней части таблицы Эредивизи с 12 очками после семи туров (три победы, три ничьи, одно поражение). Команда забила 15 голов и пропустила 11, демонстрируя баланс между атакой и обороной. Средний xG составляет 2.1 за матч, а xGA – 1.5, что подчeркивает их эффективность в создании моментов и относительную надежность в защите.

Последние три игры:

  • АЕК Ларнака – АЗ Алкмаар 4:0
  • Неймеген – АЗ Алкмаар 2:1
  • АЗ Алкмаар – Зволле 2:2

«Телстар»

«Телстар» переживает сложный старт, занимая 13-е место с семью очками. Коуч Александр Коррейя выстраивает прагматичную игру через схему 4-4-2, полагаясь на оборонительную дисциплину и контратаки. Форвард Мохамед Хамдауи (два гола) и полузащитник Тиджани Овусу пытаются оживить атаку, но травмы игроков, таких как Набил Нванкво, ограничивают и без того не самый богатый состав.

Последние три игры:

  • Телстар – Гоу Эхед Иглс 4:2
  • Гронинген – Телстар 2:0
  • Телстар – Фортуна 1:3

Очные встречи

  • Телстар – АЗ Алкмаар 0:1
  • Телстар – АЗ Алкмаар 1:0
  • АЗ Алкмаар – Телстар 3:0

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар Алкмаар» – «Телстар»

«АЗ Алкмаар» пропускал в трeх из четырeх последних матчей, а «Телстар» забивал в трех из пяти выездных игр. Попробуем заиграть ставку на обмен голами, этот рынок выглядит весьма привлекательно.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.69. Прогноз на счет – 3:1.

Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Телстар АЗ Алкмаар
18+
