5 октября 2025 года в 17:45 состоится поединок 6-го тура чемпионата Эредивизии. АЗ Алкмаар из Алкмаара померяется силами с «Телстаром».

«АЗ Алкмаар»

«АЗ Алкмаар Алкмаар» проводит уверенный сезон 2025/2026, закрепившись в верхней части таблицы Эредивизи с 12 очками после семи туров (три победы, три ничьи, одно поражение). Команда забила 15 голов и пропустила 11, демонстрируя баланс между атакой и обороной. Средний xG составляет 2.1 за матч, а xGA – 1.5, что подчeркивает их эффективность в создании моментов и относительную надежность в защите.

Последние три игры:

АЕК Ларнака – АЗ Алкмаар 4:0

Неймеген – АЗ Алкмаар 2:1

АЗ Алкмаар – Зволле 2:2

«Телстар»

«Телстар» переживает сложный старт, занимая 13-е место с семью очками. Коуч Александр Коррейя выстраивает прагматичную игру через схему 4-4-2, полагаясь на оборонительную дисциплину и контратаки. Форвард Мохамед Хамдауи (два гола) и полузащитник Тиджани Овусу пытаются оживить атаку, но травмы игроков, таких как Набил Нванкво, ограничивают и без того не самый богатый состав.

Последние три игры:

Телстар – Гоу Эхед Иглс 4:2

Гронинген – Телстар 2:0

Телстар – Фортуна 1:3

Очные встречи

Телстар – АЗ Алкмаар 0:1

Телстар – АЗ Алкмаар 1:0

АЗ Алкмаар – Телстар 3:0

Прогноз на матч «АЗ Алкмаар Алкмаар» – «Телстар»

«АЗ Алкмаар» пропускал в трeх из четырeх последних матчей, а «Телстар» забивал в трех из пяти выездных игр. Попробуем заиграть ставку на обмен голами, этот рынок выглядит весьма привлекательно.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.69. Прогноз на счет – 3:1.