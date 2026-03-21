22 марта состоится матч 28-го тура нидерландской Эредивизи, в котором «Телстар» примет лидера чемпионата ПСВ. Хозяева борются за выживание, но стабильно забивают. Гости уверенно лидируют, но имеют проблемы в обороне.

«Телстар»

Команда из Велсена ведет борьбу за выживание и находится в опасной зоне. После 27 туров клуб набрал 24 очка и занимает 16-е место, опережая зону прямого вылета на 2 очка. «Телстар» забивает в 8 из 10 последних матчей и в 4 последних встречах с ПСВ. В последних пяти матчах команда забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Патрик Браувер, на счету которого 8 голов в 26 матчах.

ПСВ

Эйндховенцы уверенно лидируют в чемпионате и являются главными фаворитами. После 27 туров команда набрала 68 очков, имеет лучшую атаку (77 голов) и лучшую разницу мячей (+43). ПСВ забивает в 20 последних матчах Эредивизи и в 11 последних матчах во всех турнирах. При этом команда пропускает в 6 последних матчах чемпионата и в 8 последних играх. В последних пяти матчах ПСВ забил 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустил 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Исмаэль Сайбари, забивший 16 голов в 33 матчах.

История личных встреч

ПСВ имеет преимущество в противостоянии с «Телстаром», но в текущем сезоне 30 августа 2025 года «Телстар» сенсационно обыграл ПСВ на выезде со счетом 2:0. При этом «Телстар» забивает в 4 последних матчах против ПСВ, что говорит о том, что хозяева умеют огрызаться.

Прогноз на матч «Телстар» – ПСВ

«Телстар» отчаянно борется за выживание и стабильно забивает в последних матчах. Команда уже удивила ПСВ в первом круге, выиграв 2:0, и наверняка попытается повторить успех. Оборона хозяев не идеальна (1.60 пропущенных), но атака работает.

ПСВ остается главным фаворитом, но команда переживает не лучший отрезок в обороне – пропускает в 6 матчах подряд (1.80 за игру). При этом атака лидера работает стабильно – 2.40 гола за матч. Гости будут стремиться взять реванш за поражение в первом круге.

Учитывая, что «Телстар» забивает ПСВ в 4 матчах подряд, а ПСВ пропускает в каждой игре, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. ПСВ должен побеждать, но вряд ли удержит ворота в сухости.

Рекомендованные ставки: