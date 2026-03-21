Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Телстар» – ПСВ: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.50

21 марта 2026 10:13
Телстар - ПСВ
22 мар. 2026, воскресенье 18:45 | Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.50
Обе забьют — да
Сделать ставку

22 марта состоится матч 28-го тура нидерландской Эредивизи, в котором «Телстар» примет лидера чемпионата ПСВ. Хозяева борются за выживание, но стабильно забивают. Гости уверенно лидируют, но имеют проблемы в обороне.

«Телстар»

Команда из Велсена ведет борьбу за выживание и находится в опасной зоне. После 27 туров клуб набрал 24 очка и занимает 16-е место, опережая зону прямого вылета на 2 очка. «Телстар» забивает в 8 из 10 последних матчей и в 4 последних встречах с ПСВ. В последних пяти матчах команда забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила 8 (в среднем 1.60). Лучший бомбардир – Патрик Браувер, на счету которого 8 голов в 26 матчах.

ПСВ

Эйндховенцы уверенно лидируют в чемпионате и являются главными фаворитами. После 27 туров команда набрала 68 очков, имеет лучшую атаку (77 голов) и лучшую разницу мячей (+43). ПСВ забивает в 20 последних матчах Эредивизи и в 11 последних матчах во всех турнирах. При этом команда пропускает в 6 последних матчах чемпионата и в 8 последних играх. В последних пяти матчах ПСВ забил 12 голов (в среднем 2.40 за матч) и пропустил 9 (в среднем 1.80). Лучший бомбардир – Исмаэль Сайбари, забивший 16 голов в 33 матчах.

Факты о командах:

«Телстар»

  • 16-е место в Эредивизи, 24 очка (зона вылета)
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 1.60 пропущено
  • Лучший бомбардир – Патрик Браувер (8 голов)

ПСВ

  • 1-е место в Эредивизи, 68 очков
  • Лучшая атака (77 голов) и разница мячей (+43)
  • Забивает в 20 последних матчах Эредивизи
  • Пропускает в 6 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 2.40 забито, 1.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Исмаэль Сайбари (16 голов)

История личных встреч

ПСВ имеет преимущество в противостоянии с «Телстаром», но в текущем сезоне 30 августа 2025 года «Телстар» сенсационно обыграл ПСВ на выезде со счетом 2:0. При этом «Телстар» забивает в 4 последних матчах против ПСВ, что говорит о том, что хозяева умеют огрызаться.

Прогноз на матч «Телстар» – ПСВ

«Телстар» отчаянно борется за выживание и стабильно забивает в последних матчах. Команда уже удивила ПСВ в первом круге, выиграв 2:0, и наверняка попытается повторить успех. Оборона хозяев не идеальна (1.60 пропущенных), но атака работает.

ПСВ остается главным фаворитом, но команда переживает не лучший отрезок в обороне – пропускает в 6 матчах подряд (1.80 за игру). При этом атака лидера работает стабильно – 2.40 гола за матч. Гости будут стремиться взять реванш за поражение в первом круге.

Учитывая, что «Телстар» забивает ПСВ в 4 матчах подряд, а ПСВ пропускает в каждой игре, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. ПСВ должен побеждать, но вряд ли удержит ворота в сухости.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Телстара» больше 0.5

1.50
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие ПСВ Телстар
Другие прогнозы
22.03.2026
13:00
2.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Белшина - Динамо-Брест
«Белшина» не проиграет (X1)
22.03.2026
13:00
3.00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Алтай - Каспий
Победа «Алтая» и обе забьют
22.03.2026
13:45
1.68
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург - Спартак
Обе забьют — да
22.03.2026
14:15
1.95
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
НЕК - Херенвен
Тотал голов больше 3.5
22.03.2026
14:30
1.75
Италия. Серия А, 30 тур
Комо - Пиза
Победа «Комо» с форой -1,5
22.03.2026
15:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь - Барановичи
Победа «Ислочи» 
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 