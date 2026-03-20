21 марта состоится матч 25-го тура Первой лиги, в котором «Уфа» примет «Волгу» из Ульяновска. Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно нуждаются в очках. Гости набрали неплохую форму и поднялись в зону сохранения прописки.

«Уфа»

Уфимцы переживают непростой сезон и ведут борьбу за выживание. После 24 туров команда набрала 23 очка и занимает 16-е место, находясь в зоне вылета. При этом дома «Уфа» выступает уверенно: побеждает в 3 последних матчах на своем поле. В последних пяти играх команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Дилан Ортис, на счету которого 6 голов в 18 матчах. В прошлом туре была одержана важная победа над «Соколом» (2:0).

«Волга» Ульяновск

Ульяновцы проводят сезон стабильнее и находятся выше в таблице. После 24 туров клуб имеет 27 очков и занимает 14-е место, опережая зону вылета на 4 очка. Команда набрала отличный ход: не проигрывает в 5 последних матчах Первой лиги и забивает в 3 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах «Волга» забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Дмитрий Каменщиков, забивший 6 голов в 23 матчах.

История личных встреч

«Уфа» побеждает в 4 последних очных матчах дома против «Волги». При этом в 4 последних матчах против этого соперника «Волга» не пропускает. В текущем сезоне «Волга» дома обыграла «Уфу» со счетом 2:0.

Прогноз на матч «Уфа» – «Волга» Ульяновск

«Уфа» делает ставку на домашние матчи: три победы подряд дома и всего 4 пропущенных в последних пяти играх. В атаке уфимцы рассчитывают на Ортиса.

«Волга» набрала отличный ход: пять матчей без поражений и забивает в шести играх подряд. Проблема гостей – не самая надежная оборона (5 пропущенных за 5 игр).

Учитывая домашнюю форму «Уфы» и беспроигрышную серию «Волги», наиболее логичной выглядит ставка на то, что обе команды смогут отличиться.

