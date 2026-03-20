«Уфа» – «Волга» Ульяновск: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.95

20 марта 2026 9:40
Уфа - Волга
21 мар. 2026, суббота 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 25 тур
21 марта состоится матч 25-го тура Первой лиги, в котором «Уфа» примет «Волгу» из Ульяновска. Хозяева находятся в зоне вылета и отчаянно нуждаются в очках. Гости набрали неплохую форму и поднялись в зону сохранения прописки.

«Уфа»

Уфимцы переживают непростой сезон и ведут борьбу за выживание. После 24 туров команда набрала 23 очка и занимает 16-е место, находясь в зоне вылета. При этом дома «Уфа» выступает уверенно: побеждает в 3 последних матчах на своем поле. В последних пяти играх команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). Лучший бомбардир – Дилан Ортис, на счету которого 6 голов в 18 матчах. В прошлом туре была одержана важная победа над «Соколом» (2:0).

«Волга» Ульяновск

Ульяновцы проводят сезон стабильнее и находятся выше в таблице. После 24 туров клуб имеет 27 очков и занимает 14-е место, опережая зону вылета на 4 очка. Команда набрала отличный ход: не проигрывает в 5 последних матчах Первой лиги и забивает в 3 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах «Волга» забила 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустила 5 (в среднем 1.00). Лучший бомбардир – Дмитрий Каменщиков, забивший 6 голов в 23 матчах.

Факты о командах:

«Уфа»

  • 16-е место в Первой лиге, 23 очка (зона вылета)
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 0.80 пропущено
  • Лучший бомбардир – Дилан Ортис (6 голов)

«Волга» Ульяновск

  • 14-е место в Первой лиге, 27 очков
  • Не проигрывает в 5 последних матчах Первой лиги
  • Забивает в 6 последних матчах подряд
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 1.00 пропущено
  • Лучший бомбардир – Дмитрий Каменщиков (6 голов)

История личных встреч

«Уфа» побеждает в 4 последних очных матчах дома против «Волги». При этом в 4 последних матчах против этого соперника «Волга» не пропускает. В текущем сезоне «Волга» дома обыграла «Уфу» со счетом 2:0.

Прогноз на матч «Уфа» – «Волга» Ульяновск

«Уфа» делает ставку на домашние матчи: три победы подряд дома и всего 4 пропущенных в последних пяти играх. В атаке уфимцы рассчитывают на Ортиса.

«Волга» набрала отличный ход: пять матчей без поражений и забивает в шести играх подряд. Проблема гостей – не самая надежная оборона (5 пропущенных за 5 игр).

Учитывая домашнюю форму «Уфы» и беспроигрышную серию «Волги», наиболее логичной выглядит ставка на то, что обе команды смогут отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • Тотал голов больше 2.5

Автор: Мещеряков Денис
18+
