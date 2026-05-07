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«Кривбасс» – «Карпаты»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.72

07 мая 2026 8:59
Кривбасс - Карпаты
08 мая 2026, пятница 13:00 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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1.72
Победа «Карпат» с форой (0)
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8 мая состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» примет «Карпаты». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть интересной. Хозяева демонстрируют отличную результативность, а гости – феноменальную игру в обороне.

«Кривбасс»

Криворожцы подходят к матчу после гостевой ничьей с «Полтавой» (3:3) и стабильно забивают в четырeх последних турах. Команда демонстрирует впечатляющую результативность – 13 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.60 гола за матч. Глейкер Мендоса с 10 голами в 26 матчах является лучшим бомбардиром и главной ударной силой. «Кривбасс» пропускает в 6 из 8 последних матчей и имеет проблемы в обороне – 13 пропущенных мячей в пяти последних играх.

«Карпаты»

«Зелено-белые» подходят к матчу после домашней ничьей с «ЛНЗ» (0:0) и не проигрывают на протяжении 8 последних матчей УПЛ. Команда не пропускает в семи последних турах чемпионата и в восьми последних матчах во всех турнирах – феноменальное достижение. «Карпаты» демонстрируют неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Команда не проигрывает в 9 последних матчах во всех турнирах.

Факты о командах

«Кривбасс»

  • Забивает в 4 последних матчах УПЛ
  • В среднем: 2.60 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 3 последних очных матчах против «Карпат»
  • Ничья в последнем матче с «Полтавой» (3:3)

«Карпаты»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах УПЛ
  • Не пропускает в 7 последних матчах УПЛ
  • В среднем: 1.20 забито, 0.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 8 последних матчах во всех турнирах
  • Ничья в последнем матче с «ЛНЗ» (0:0)

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Карпаты»

«Карпаты» демонстрируют феноменальную игру в обороне и не пропускают в восьми последних матчах. «Кривбасс» является одной из самых результативных команд лиги, но имеет серьeзные проблемы в защите. Ожидаем, что «зелено-белые» сумеют сдержать атакующий порыв хозяев и как минимум не уступят.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Карпат» с форой (0) – коэффициент 1.72
  • Тотал матча меньше 2.5

1.72
Победа «Карпат» с форой (0)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Карпаты Кривбасс
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