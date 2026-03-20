«Брайтон» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 2.25

20 марта 2026 9:09
Брайтон - Ливерпуль
21 мар. 2026, суббота 15:30 | Англия. Премьер-лига, 31 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Ливерпуля»
Сделать ставку

21 марта состоится матч 31-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» примет «Ливерпуль». Хозяева занимают место в середине таблицы без особых турнирных задач. Гости ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

«Брайтон»

«Чайки» проводят спокойный сезон без ярких взлетов и падений. После 30 туров команда набрала 40 очков и занимает 12-е место, находясь в комфортной зоне без риска вылета и без шансов на еврокубки. В последних пяти играх «Брайтон» забил 5 голов и пропустил 5 (в среднем 1.00 забито, 1.00 пропущено). Лучший бомбардир – Дэнни Уэлбек, на счету которого 11 голов в 32 матчах. В прошлом туре команда одержала гостевую победу над «Сандерлендом» (1:0).

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы ведут борьбу за попадание в топ-4 и путевку в Лигу чемпионов. После 30 туров клуб имеет 49 очков и занимает 5-е место, отставая от зоны ЛЧ на 2 очка. Команда стабильно забивает: в 9 последних матчах АПЛ и в 15 из 17 последних матчей во всех турнирах. Лучший бомбардир – Юго Экитике, забивший 17 голов в 41 матче. В последних пяти играх «Ливерпуль» забил 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустил 5. В прошлом туре сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

Факты о командах:

«Брайтон»

  • 12-е место в АПЛ, 40 очков после 30 туров
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 1.00 пропущено
  • Лучший бомбардир – Дэнни Уэлбек (11 голов)

«Ливерпуль»

  • 5-е место в АПЛ, 49 очков (в 2 очках от зоны ЛЧ)
  • Забивает в 9 последних матчах АПЛ подряд
  • Забивает в 15 из 17 последних матчей во всех турнирах
  • В последних 5 играх: 1.80 забито, 1.00 пропущено
  • Лучший бомбардир – Юго Экитике (17 голов)

История личных встреч

«Ливерпуль» имеет преимущество в противостоянии с «Брайтоном». Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против этого соперника и забивает в 8 последних встречах. В текущем сезоне команды встречались дважды: в АПЛ «Ливерпуль» выиграл 2:0, в Кубке Англии разгромил «Брайтон» 3:0.

Прогноз на матч «Брайтон» – «Ливерпуль»

«Ливерпуль» имеет высокую мотивацию в борьбе за Лигу чемпионов и стабильно забивает в каждом матче. Команда традиционно хорошо играет против «Брайтона» и имеет психологическое преимущество после двух побед в этом сезоне.

«Брайтон» проводит ровный сезон без турнирных задач и может дать бой фавориту, особенно на своем поле. Команда неплохо выглядит в обороне (всего 5 пропущенных за 5 игр), но и атака не блещет результативностью.

Учитывая мотивацию гостей, их стабильную результативность и статистику личных встреч, победа «Ливерпуля» выглядит логичным исходом. При этом «Брайтон» дома способен огрызаться, но вряд ли сможет сдержать атаку мерсисайдцев на протяжении всего матча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5

Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Брайтон
Другие прогнозы
20.03.2026
13:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар - Иртыш
Победа «Иртыша»
20.03.2026
14:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау - Женис
Победа «Атырау»
20.03.2026
16:00
1.83
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы - Кайсар
Победа «Ордабасы»
20.03.2026
17:00
2.07
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск - Арсенал
Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5
20.03.2026
17:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск - Гомель
«Гомель» не проиграет (X2)
20.03.2026
17:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана - Тобол
Обе забьют — да
