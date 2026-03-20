«Актобе» – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.70

20 марта 2026 11:32
Актобе - Елимай
21 мар. 2026, суббота 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1.70
Обе забьют — да
21 марта состоится матч 3-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Актобе» примет «Елимай». Хозяева испытывают серьезные проблемы в обороне. Гости имеют впечатляющую беспроигрышную серию и стабильно забивают в каждом матче.

«Актобе»

Актюбинцы подходят к матчу с проблемами в защите. Команда пропускает в 8 последних матчах подряд и в 4 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах «Актобе» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 11 (в среднем 2.20). При этом дома команда выступает неплохо: не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей. В прошлом туре уступили «Кайрату» (0:1).

«Елимай»

Семейский коллектив находится в отличной форме и демонстрирует впечатляющую стабильность. Команда не проигрывает в 11 последних матчах Премьер-лиги и забивает в 17 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах «Елимай» забил 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустил 7 (в среднем 1.40). В прошлом туре сыграли вничью с «Алтаем» (1:1).

Факты о командах:

«Актобе»

  • Пропускает в 8 последних матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах чемпионата
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 2.20 пропущено

«Елимай»

  • Не проигрывает в 11 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 17 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 6 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 1.20 забито, 1.40 пропущено

История личных встреч

В личных встречах команды обмениваются победами. «Елимай» имеет небольшое преимущество: в 5 последних очных матчах гости одержали 3 победы при 1 ничьей и 1 поражении. Обе команды стабильно забивают друг другу: «Актобе» забивает в 6 последних матчах против этого соперника.

Прогноз на матч «Актобе» – «Елимай»

«Актобе» испытывает серьезные проблемы в обороне – 11 пропущенных за 5 матчей (2.20 в среднем). При этом дома команда играет увереннее, но удержать свои ворота в сухости вряд ли сможет, учитывая серию из 8 матчей с пропущенными голами.

«Елимай» демонстрирует феноменальную стабильность: 11 матчей без поражений и 17 матчей с забитыми голами. Гости умеют забивать кому угодно, но и сами пропускают в 6 последних матчах чемпионата.

Учитывая, что обе команды пропускают (у «Актобе» серия 8 матчей, у «Елимая» – 6), а «Елимай» стабильно забивает в 17 матчах подряд, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы. При этом «Елимай» вряд ли проиграет, учитывая их длительную беспроигрышную серию.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.70
  • «Елимай» не проиграет и тотал больше 2.5

1.70
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Елимай Актобе
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
