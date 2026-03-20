«Славия-Мозырь» – «Динамо» Минск: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 2.05

20 марта 2026 10:00
Славия-Мозырь - Динамо Мн
21 мар. 2026, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 1 тур
2.05
Обе забьют — да
21 марта состоится матч 1-го тура белорусской Высшей лиги, в котором «Славия-Мозырь» примет минское «Динамо». Хозяева подходят к старту сезона в отличной форме: они забивают в 9 матчах подряд и не пропускают в 4 последних играх. Гости имеют длительную беспроигрышную серию в чемпионате.

«Славия-Мозырь»

Мозырский коллектив проводит впечатляющую предсезонную подготовку. В последних пяти матчах (кубковые и товарищеские) команда забила 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустила всего 3 (в среднем 0.60). «Славия-Мозырь» забивает в 9 последних матчах и не пропускает в 4 последних играх. В рамках Высшей лиги команда забивает в 8 последних матчах подряд. В прошлом туре Кубка Беларуси «Славия» уверенно прошла «Арсенал» (2:0 и 2:0 по сумме).

«Динамо» Минск

Минчане также находятся в хорошей форме и имеют впечатляющую серию в чемпионате. Команда не проигрывает в 11 последних матчах Высшей лиги и забивает в 4 последних играх чемпионата. В последних пяти матчах (кубковые и товарищеские) «Динамо» забило 7 голов (в среднем 1.40 за матч) и пропустило 6 (в среднем 1.20). Гости неплохо играют на выезде: не проигрывают в 6 из 8 последних выездных матчей Высшей лиги.

Факты о командах:

«Славия-Мозырь»

  • Забивает в 9 последних матчах
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 8 последних матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 0.60 пропущено

«Динамо» Минск

  • Не проигрывает в 11 последних матчах Высшей лиги
  • Забивает в 4 последних матчах Высшей лиги
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей Высшей лиги
  • В последних 5 играх: 1.40 забито, 1.20 пропущено

История личных встреч

«Динамо» Минск имеет преимущество в противостоянии с «Славией-Мозырь». Команда не проигрывает в 6 из 8 последних очных матчей и забивает в 10 из 12 последних встреч против этого соперника. При этом «Славия» забивает в 3 последних матчах против минчан. В текущем сезоне в товарищеском матче 21 февраля 2026 года «Динамо» обыграло «Славию» со счетом 3:1.

Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Динамо» Минск

«Славия-Мозырь» выглядит максимально готовой к старту сезона: впечатляющая серия без пропущенных голов (4 матча) и стабильная результативность. Хозяева будут стремиться продолжить свою серию и дать бой одному из лидеров белорусского футбола.

«Динамо» Минск имеет колоссальный опыт и длительную беспроигрышную серию в чемпионате. Гости традиционно уверенно играют против «Славии» и стабильно забивают в очных встречах. Проблема минчан – не самая надежная оборона (1.20 пропущенных за последние 5 матчей).

Учитывая, что обе команды стабильно забивают, а статистика личных встреч говорит о высокой результативности, наиболее логичной выглядит ставка на обоюдные голы.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 2.05
  • Тотал голов больше 2.5

Автор: Ланьков Роман
Беларусь. Высшая лига Динамо Мн Славия-Мозырь
