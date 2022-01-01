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Нидерланды. Эредивизие
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Телстар
Состав
€ 5 млн
Телстар - состав команды
Велсен-Зюйд
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
БУКО
Сайт:
http://sctelstar.nl/
Тренер:
Антони Коррейя
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
20
Райцигер Дан
Вра
25
€ 0.1 млн
13
Бодак Тирик
Вра
24
€ 0.025 млн
1
Ronald Koeman Jr
Вра
-
3
Алдерс Джералд
Защ
21
€ 0.7 млн
19
Марта Ар'жани
Защ
23
€ 0.7 млн
16
Валк Сем
Защ
24
€ 0.4 млн
43
Персман Марвин
Защ
35
€ 0.25 млн
15
Prince Aning
Защ
-
15
Adil Lechkar
Защ
-
26
Jaylan von Schooneveld
Защ
-
39
Ритместер ван де Камп Йохем
Пол
22
€ 0.95 млн
17
Россен Нилс
Пол
21
€ 0.5 млн
16
Мертенс Дилан
Пол
31
€ 0.4 млн
30
Tyrone Owusu
Пол
-
15
Rayyan Koubini
Пол
-
6
Isaiah Ahmed
Пол
-
14
Harrie Kuster
Пол
-
18
Gabi Caschili
Пол
-
27
Брувер Патрик
Нап
25
€ 0.5 млн
30
Теян Кай
Нап
29
€ 0.4 млн
7
Мендеш Руй
Нап
26
€ 0.2 млн
11
Nökkvi Þórisson
Нап
-
21
Fofin Turay
Нап
-
10
Mohamed Hamdaoui
Нап
-
19
Sebastiaan Hagedoorn
Нап
-
8
Emirhan Demircan
Нап
-
2
Jeff Hardeveld
Нап
-
9
Jelani Seedorf
Нап
-
29
Dion Malone
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 8, нападающих: 11
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