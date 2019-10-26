Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Серик Беледиеспор - новости команды

Анталья
Тренер:
Сергей Юран
Новости Результаты Расписание Таблица
Команда Юрана вылетела из Кубка Турции
Вчера, 17:17
3
Только один россиянин заявлен на матч «Серика» в Турции – это Садыгов
Вчера, 13:01
Садыгов впервые прокомментировал ситуацию в «Серик Беледиеспор»
Вчера, 12:37
4
Юран продолжает работу в «Серике»: подробности
27 октября
1
Агент Гоцука рассказал о ситуации внутри «Серик Беледиеспор»
26 октября
1
Рабинер взбешен катастрофической ситуацией в «Серике» Юрана и Садыгова
26 октября
1
Губерниев сравнил Садыгова с Остапом Бендером
26 октября
2
Юран послал Садыгова и оказался уволен: подробности
26 октября
19
Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре»
26 октября
9
⚡️ Юран покинул «Серик Беледиеспор»
26 октября
13
Селюк неожиданно отреагировал на кризис в турецкой команде Юрана
25 октября
2
В Турции раскрыли подробности кризиса в команде Юрана
24 октября
1
В «Серике» Юрана и Садыгова катастрофическая ситуация: подробности
24 октября
8
У команды Юрана месяц нет побед
20 октября
7
Реакция Юрана на новости об увольнении из «Серика»
14 октября
3
Раскрыта зарплата Юрана в турецком клубе
14 октября
2
В клубе Юрана конфликт между российскими и турецкими футболистами
14 октября
3
Юрану поставили ультиматум в «Серик Беледиеспор»
14 октября
4
Юран обратился к игрокам «Спартака» перед дерби с ЦСКА
3 октября
17
Реакция Юрана на баннер фанатов «Штурма» в его честь
3 октября
Фото Грандиозный перформанс в честь Юрана на матче Лиги Европы
2 октября
5
Команда Юрана продлила беспроигрышную серию в Турции
29 сентября
2
Видео Команда Юрана в Турции сыграла вничью, гол у российского игрока
24 сентября
2
Юран отреагировал на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
23 сентября
1
«Газуем»: Юран – о работе в Турции
20 сентября
3
«Спартаку» порекомендовали российского тренера вместо Станковича
20 сентября
3
Команда Юрана выиграла 2-й матч подряд в Турции благодаря голу российского футболиста
19 сентября
Тихий ответил на вопрос о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
19 сентября
Реакция Садыгова на новость о задержке зарплат в «Серик Беледиеспоре»
19 сентября
1
Экс-инвестор «Химок» Садыгов перестал платить зарплату в турецком клубе
19 сентября
6
Главные новости
Первые слова Мостового после попытки похищения, сын Аршавина стал чемпионом со «Спартаком», Роналду проиграл 13-й турнир с «Аль-Насром» и другие новости
01:30
Реакция Роналду на вылет «Аль-Насра» из Кубка Саудовской Аравии
01:20
Нобоа объяснил, почему Карпин подходит «Динамо»
01:10
«Да ну нафиг»: Ловчев эмоционально отреагировал на новость об интересе «Барселоны» к Батракову
00:48
1
Челестини похвалил «Спартак» за игру против ЦСКА: «Создали нам огромное количество проблем»
00:24
Захарян забил первый гол в сезоне
00:12
3
Роналду проиграл 13 турниров с «Аль-Насром» за 3 года
Вчера, 23:59
2
В Италии сообщили, кто возглавит «Ювентус»
Вчера, 23:46
1
Мамаев назвал тренера, который подойдет «Спартаку»
Вчера, 23:36
3
В «Ливерпуле» приняли решение по Слоту после 5 поражений в 6 матчах
Вчера, 23:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 