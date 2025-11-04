Введите ваш ник на сайте
Юран объяснил решение возглавить «Серик Беледиеспор»

Вчера, 11:20
3

Сергей Юран рассказал, почему решил стать главным тренером «Серик Беледиеспор».

  • Юран возглавил команду из второй лиги Турции летом.
  • Сообщалось, что «Серик» приобрел бизнесмен Туфан Садыгов.
  • В октябре Юран был уволен из клуба.

«Опасение было, но всегда, наверное, тренерами и игроками движет спортивная составляющая, потому что много наслышан о первом турецком дивизионе. Много рассказывали: серьезная лига, качественные иностранцы. И мной, как человеком, который может уехать в Хабаровск работать, может уехать в ближнее зарубежье, просто двигала спортивная составляющая. И себя хотелось проверить заодно», – сказал Юран.

Источник: «Россия 24»
Серик Беледиеспор Юран Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тинез Розоп
1762245292
Спорт с шестью нулями…(хорошая игра)
Ответить
Мордаванин
1762245902
ты уже не мальчик старый проверяльщик только барабаны туктуктук)))
Ответить
FWSPM
1762246811
какая там спортивная состовляющая просто устал без работы сидеть поэтому готов был залезть в любую дыру
Ответить
Главные новости
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
18:18
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
17:59
3
Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года
17:40
2
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
17:31
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
2
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Букмекеры определили главных фаворитов Лиги чемпионов
15:00
2
Раскрыто имя футболиста АПЛ, которому агент угрожал пистолетом
17:47
Глушаков назвал европейского тренера, у которого хочет пройти стажировку
17:05
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
2
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Семин оценил победу «Ливерпуля» над «Реалом» в ЛЧ
16:16
Гончаренко охарактеризовал руководителей бывших клубов
16:04
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Губерниев объяснил, почему не верит в допуск женской сборной России до отбора ЧМ-2027
15:43
1
Ташуев похвалил «Зенит» за продление контракта с легионером
15:30
1
Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо»
15:15
11
Букмекеры определили главных фаворитов Лиги чемпионов
15:00
2
Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
14:48
6
Роналду прокомментировал смерть новорожденного сына в 2022 году
14:38
«Балтике» предсказали спад: «Они не смогут повторить путь «Лестера»
14:28
1
Ари вспомнил встречу с болельщиками «Спартака»: «Один из них показал пистолет»
14:14
18
Круговой высказался о возможном переходе Головина в «Зенит» вместо ЦСКА
13:59
2
У Гончаренко сорвалась стажировка в Лондоне: «Как только узнали, что я русскоговорящий»
13:45
1
Семин назвал фаворитов Лиги чемпионов
13:27
Реакция жены Карпина на смерть телезвезды
13:20
1
Смолов обвинил Станковича в неуважении к России
13:19
11
Фото«Моя конфетка»: отец Ямаля женится на 23-летней девушке
13:12
8
Садыгов вызван в РФС по делу «Химок»
12:54
2
Азамат Мусагалиев определил основную проблему «Спартака»
12:40
11
Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева
12:30
4
  • Читайте нас: 