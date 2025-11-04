Юран объяснил решение возглавить «Серик Беледиеспор»

Сергей Юран рассказал, почему решил стать главным тренером «Серик Беледиеспор».

Юран возглавил команду из второй лиги Турции летом.

Сообщалось, что «Серик» приобрел бизнесмен Туфан Садыгов.

В октябре Юран был уволен из клуба.

«Опасение было, но всегда, наверное, тренерами и игроками движет спортивная составляющая, потому что много наслышан о первом турецком дивизионе. Много рассказывали: серьезная лига, качественные иностранцы. И мной, как человеком, который может уехать в Хабаровск работать, может уехать в ближнее зарубежье, просто двигала спортивная составляющая. И себя хотелось проверить заодно», – сказал Юран.