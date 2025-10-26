Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Реал - Барса Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев сравнил Садыгова с Остапом Бендером

Сегодня, 12:36
1

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в «Серик Беледиеспор».

  • Сообщалось, что в турецком клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.
  • Сергей Юран покинул пост главного тренера.
  • «Серик Беледиеспор» ранее приобрел бизнесмен Туфан Садыгов.

«Никогда такого не было, и вот опять! Здесь уже не будешь кивать, что отвернулась сходненская общественность, как в случае с «Химками». Она и не поворачивалась. Можно только посочувствовать Юрану и всем остальным, надеяться на то, что деньги выплатят.

Туфан, конечно, абсолютный турецкоподданный Остап Бендер. Поскольку футбольного Графа Монте‑Кристо из него так и не вышло, я верю, что Садыгов переквалифицируется в управдомы», – сказал Губерниев

Еще по теме:
Юран послал Садыгова и оказался уволен: подробности 14
Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре» 9
⚡️ Юран покинул «Серик Беледиеспор» 13
Источник: «Матч ТВ»
Серик Беледиеспор Губерниев Дмитрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1761471538
Сочувствовать ни Юрану,ни глупым футболистам, подавшимся " в Европу" не хочется и не можется.
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
1
Обращение Винисиуса перед матчем «Реала» с «Барселоной»
13:21
В ЦСКА недовольны судейством в матче с «Крыльями»
12:53
5
Кононов рассказал о неустойке, которую получил за увольнение из «Торпедо» в августе
12:42
4
Губерниев сравнил Садыгова с Остапом Бендером
12:36
1
Экс-игрок сборной России хочет уйти в бокс: «Я в хорошей форме, мне кидают вызовы»
12:20
1
ФотоНовая провокация 18-летнего Ямаля в адрес «Реала» перед Эль Класико
11:56
2
Костанца из «Крыльев» прокомментировал потасовку Рассказова и Глебова
11:33
4
«Сколько можно?»: Пономарев не пощадил атаку ЦСКА
10:56
5
Гладилин описал игру «Спартака» против «Оренбурга» одним прилагательным
10:39
3
Все новости
Все новости
Игрок «Спартака» высказался об уходе Станковича из «Спартака»
13:35
Агент Гоцука рассказал о ситуации внутри «Серик Беледиеспор»
13:10
ВидеоКамерунец из «Спартака» заговорил на русском спустя 2 месяца в стране
13:04
3
Рабинер взбешен катастрофической ситуацией в «Серике» Юрана и Садыгова
12:42
Экс-игрок сборной России хочет уйти в бокс: «Я в хорошей форме, мне кидают вызовы»
12:20
1
Определен самый высокий игрок в мире
12:18
1
ФотоНовая провокация 18-летнего Ямаля в адрес «Реала» перед Эль Класико
11:56
2
Ташуев: «Динамо» для победы над «Зенитом» нужно сломать ему хребет»
11:46
7
Костанца из «Крыльев» прокомментировал потасовку Рассказова и Глебова
11:33
4
Акинфеев прокомментировал 35-летие в системе ЦСКА
11:19
1
Угальде высказался о перспективах «Спартака» занять 1-е место в РПЛ
11:08
2
«Сколько можно?»: Пономарев не пощадил атаку ЦСКА
10:56
5
Гладилин описал игру «Спартака» против «Оренбурга» одним прилагательным
10:39
3
Юран послал Садыгова и оказался уволен: подробности
10:29
15
«Самое разочаровывающее поражение»: Слот – о проигрыше «Ливерпуля» «Брентфорду»
10:16
Семшов объяснил, чем для «Динамо» чревато поражение от «Зенита»
09:58
1
Челестини сформулировал, какого игрока не хватает ЦСКА
09:45
9
Видео«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
09:31
ВидеоМойзес жестко поиздевался над Рассказовым во время матча: «Так выглядит секс на футбольном поле»
09:15
5
Увольнение Юрана, «Спартаку» могут сократить бюджет, Россия готова принять Евро-2032 и другие новости
01:55
Спартаковец Литвинов недоволен работой Хаби Алонсо в «Реале»: «Все ожидали большего»
01:38
2
ФотоАкинфеев выбрал лучшего игрока матча ЦСКА – «Крылья Советов»
01:23
2
Юран сделал заявление о ситуации в «Серик Беледиеспоре»
01:11
9
Реакция Роналду на 950-й гол в карьере
01:00
ВидеоЛукин осудил Рассказова по итогам стычки с Глебовым
00:48
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 