Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации в «Серик Беледиеспор».

Сообщалось, что в турецком клубе 8 недель не платят деньги. Футболисты начали бойкотировать тренировки.

Сергей Юран покинул пост главного тренера.

«Серик Беледиеспор» ранее приобрел бизнесмен Туфан Садыгов.

«Никогда такого не было, и вот опять! Здесь уже не будешь кивать, что отвернулась сходненская общественность, как в случае с «Химками». Она и не поворачивалась. Можно только посочувствовать Юрану и всем остальным, надеяться на то, что деньги выплатят.

Туфан, конечно, абсолютный турецкоподданный Остап Бендер. Поскольку футбольного Графа Монте‑Кристо из него так и не вышло, я верю, что Садыгов переквалифицируется в управдомы», – сказал Губерниев