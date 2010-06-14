Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
PARI Первая лига
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Юнайтед ФК
Новости
Юнайтед ФК - новости команды
Дубай
Тренер:
Андреа Пирло
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Пирло возглавил команду, за которую ранее играл Промес
Вчера, 11:08
Губерниев – об экстрадиции Промеса: «Пусть посидит – умнее будет»
20 июня
6
Промес экстрадирован в Нидерланды
20 июня
34
Ловчев прокомментировал скорую экстрадицию Промеса
15 июня
3
Губерниев определил виновных в том, что Промес сядет в тюрьму
14 июня
9
Губерниев допустил, что Промес вернется в «Спартак» в 2033 году после тюрьмы
14 июня
8
Рабинер прокомментировал арест и скорую экстрадицию Промеса: «Жаль жертв его наркотиков»
14 июня
4
Губерниев – о сравнениях Промеса и Черенкова: «Истинное кощунство и полный бред»
14 июня
10
Булыкин прокомментировал арест Промеса
13 июня
2
Фанаты «Зенита» посмеялись над арестом Промеса
13 июня
10
Каррера высказался о ситуации с Промесом
13 июня
1
Колыванов – о Промесе: «На него посмотришь – добрый мальчик»
13 июня
6
Губерниев – о сроке для Промеса: «Главное, чтобы «Спартак» его потом главным тренером не взял»
13 июня
6
Реакция Глушакова на арест Промеса
13 июня
5
Экс-президент «Спартака» отказался жалеть Промеса
13 июня
2
Губерниев отреагировал на арест Промеса
12 июня
13
Реакция Мостового на арест Промеса
12 июня
5
Каптейнс: «Будущее Промеса – тюрьма, это его выбор»
12 июня
2
В Нидерландах заявили, что у Промеса уже нет шансов избежать 7-летнего срока
12 июня
1
Стала известна дальнейшая судьба Промеса
12 июня
8
Промеса вернули под стражу в Дубае
12 июня
11
Промес эмоционально высказался об уголовном преследовании в Нидерландах
9 июня
1
Реакция прокуратуры на желание Промеса вернуться в Нидерланды без ареста
9 июня
3
Промес хочет вернуться в Нидерланды, но при одном условии
9 июня
16
Абаскаль сравнил арест Промеса с потерей сына
2 июня
2
Промес оформил пента-трик в ОАЭ
30 мая
1
Промес описал Россию: «Это не только холод и снег»
29 мая
5
Вагнер Лав сравнил себя с Промесом
21 мая
18
Промес выложил новый пост в честь «Спартака»
17 мая
8
Промесу предложили контракт на сезон-2025/26
15 мая
3
1
2
3
4
5
Главные новости
Заболотный – в старте «Спартака» на матч с «Балтикой»
14:07
«Отличался жестокостью»: Малетич – о бывшем игроке «Зенита»
13:38
Фото
«Брага» заплатила 12 миллионов за футболиста «Барселоны»
13:11
Шатов определил сильнейшего партнера за карьеру
12:55
Фото
«Сочи» подписал действующего чемпиона России
12:42
2
Экс-латераль «Краснодара» прошел медосмотр для «Локомотива»
12:11
Видео
Аршавин – о вратаре «Пари НН»: «Просто закопал себя, вряд ли снова увидим его в РПЛ»
11:21
5
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Балтика»
10:50
14
В РФС высказались о работе Казарцева на матче «Спартак» – «Динамо Мх»: «Не устроила»
10:15
28
Осинькин назвал главного российского футболиста
10:02
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: