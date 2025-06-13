Экс-президент «Спартака» отказался жалеть Промеса

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уголовном преследовании Квинси Промеса.

Экс-спартаковца в четверг арестовали в Дубае.

Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.

«Следует пожалеть не его, а жертв. Если он причастен к этим историям, мне его не жаль. Больше жаль людей, которые пострадали от него.

Как футболист он себя хорошо проявил, помог «Спартаку», но такой человек должен сидеть в тюрьме», – заявил Червиченко.