Экс-президент «Спартака» отказался жалеть Промеса

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уголовном преследовании Квинси Промеса.
- Экс-спартаковца в четверг арестовали в Дубае.
- Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.
«Следует пожалеть не его, а жертв. Если он причастен к этим историям, мне его не жаль. Больше жаль людей, которые пострадали от него.
Как футболист он себя хорошо проявил, помог «Спартаку», но такой человек должен сидеть в тюрьме», – заявил Червиченко.
- В Нидерландах Промеса приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: Metaratings