Фанаты «Зенита» посмеялись над арестом Промеса

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» с юмором отреагировало на арест экс-спартаковца Квинси Промеса.

«Тем временем в ОАЭ задержали одного из организаторов международного наркокартеля», – написала «Кафешка», на что получила более 400 смеющихся смайлов.