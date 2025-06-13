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Фанаты «Зенита» посмеялись над арестом Промеса

Сегодня, 15:41
12

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» с юмором отреагировало на арест экс-спартаковца Квинси Промеса.

«Тем временем в ОАЭ задержали одного из организаторов международного наркокартеля», – написала «Кафешка», на что получила более 400 смеющихся смайлов.

  • 33‑летнего Промеса задержали в его доме в Дубае после полуночи в четверг, футболист был переведен в центр содержания под стражей. Скорее всего, игрок в ближайшее время будет экстрадирован в Нидерланды, где сразу же отправится в тюрьму.
  • Суд в Амстердаме ранее осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
  • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах. С командой он брал РПЛ. В минувшем сезоне нидерландец играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Юнайтед ФК Спартак Зенит Промес Квинси
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Комментарии (12)
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В "Спартаке" играют прост
1749818602
Каыэшка это дно и быдло
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В "Спартаке" играют прост
1749818653
Интересно над бразильцами они тоже смеются
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Айболид
1749818786
эта кафешка - миллеровский "кардебалет" . К ФАНАТАМ Зенита и даже к кузьмичам они отношения не имеют .
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The only one
1749819763
«Кафешка» никогда умом не отличались. Вот и очередное подтверждение...
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FCSpartakM
1749823935
а вот игрок за 30 мультов, который играть не хочет у него не вызывает смеха
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timon2401
1749825548
Не над тем смеются..лучше бы поржали над Пермью которая до сих пор без газа живет, а Миллер мильены на Зенит транжирит(((
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