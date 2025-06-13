Фанаты «Зенита» посмеялись над арестом Промеса

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» с юмором отреагировало на арест экс-спартаковца Квинси Промеса.
«Тем временем в ОАЭ задержали одного из организаторов международного наркокартеля», – написала «Кафешка», на что получила более 400 смеющихся смайлов.
- 33‑летнего Промеса задержали в его доме в Дубае после полуночи в четверг, футболист был переведен в центр содержания под стражей. Скорее всего, игрок в ближайшее время будет экстрадирован в Нидерланды, где сразу же отправится в тюрьму.
- Суд в Амстердаме ранее осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах. С командой он брал РПЛ. В минувшем сезоне нидерландец играл за «Юнайтед ФК» в Первом дивизионе (второй по значимости лиге) ОАЭ, где забил 19 голов.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»