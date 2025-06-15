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Ловчев прокомментировал скорую экстрадицию Промеса

Сегодня, 13:18
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Бывший спартаковец Евгений Ловчев прокомментировал арест Квинси Промеса в ОАЭ.

  • Промеса в четверг арестовали в Дубае.
  • Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.
  • На родине Квинси приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

«До того момента, как все это началось с Промесом, мы же видели Квинси, который нигде не замешан был. Ни в пьянках, ни еще в чем‑то. Это был нормальный хороший футболист. И когда мне начинают объяснять в прессе, что он там натворил… В любом случае, здесь должны разбираться следственные органы. Если это все было, значит, с этим должны разбираться.

Я не думаю, что в Голландии дают срок за то, что Промес топит за Россию, например. Вряд ли тут есть политическая подоплека. Значит, было что‑то такое, за что он должен отсидеть. Только и всего. Здесь вопрос правосудия, а не наших рассуждений. Если его преступление доказано и в Нидерландах человек должен за это сидеть, то он должен сидеть», – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси
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alefreddy
1749988095
будем ждать вердикта
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