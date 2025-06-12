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Губерниев отреагировал на арест Промеса

Вчера, 23:17
6

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с уголовным преследованием Квинси Промеса.

  • Бывшего спартаковца арестовали в Дубае.
  • Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.

«В этой новости прекрасно все. Перефразируем Глеба Жеглова и его «вор должен сидеть в тюрьме». Квинси Промес – хороший футболист, но преступник и бестолочь. Такие люди не должны играть в российском чемпионате.

Он должен нести ответственность за то, что натворил. Мне жалко, честно сказать, тех людей, которые рассказывали, как Квинси Промес нужен «Спартаку», потому что это было бы несмываемое пятно на московском «Спартаке» и российском футболе.

Желаю ему с честью выдержать все испытания, отсидеть и вернуться на свободу с чистой совестью», – сказал Губерниев.

  • В Нидерландах Промеса приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ОАЭ. Про Лига Юнайтед ФК Промес Квинси Губерниев Дмитрий
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Комментарии (6)
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Dr Metal
1749759547
Даже нечего добавить
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В "Спартаке" играют прост
1749759834
Перефразирую Губерниев должен уйти
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СПОРТ 21 века
1749760010
Несмываемое пятно будет, если главный российских клуб последних лет подпишет Даку. Причина ясна, повторяться нет смысла. А вот что касается Спартака, то там история была недоказуемая. А додумывать её или верить людям из другого государства, когда многое сегодня стоит против русского мира, было бы совсем неправильно. Губерниеву, конечно, на это всё равно. Дмитрию лишь бы отметится для своего очередного заголовка...
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Интерес
1749760781
Пусть это и неуважаемый мною Губерниев,но если сказал то,с чем я согласен,так приходится принять это.
Ответить
aaaaahhhh
1749761757
геберниев - это пень собакам ссать.
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