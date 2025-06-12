Губерниев отреагировал на арест Промеса

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с уголовным преследованием Квинси Промеса.

Бывшего спартаковца арестовали в Дубае.

Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.

«В этой новости прекрасно все. Перефразируем Глеба Жеглова и его «вор должен сидеть в тюрьме». Квинси Промес – хороший футболист, но преступник и бестолочь. Такие люди не должны играть в российском чемпионате.

Он должен нести ответственность за то, что натворил. Мне жалко, честно сказать, тех людей, которые рассказывали, как Квинси Промес нужен «Спартаку», потому что это было бы несмываемое пятно на московском «Спартаке» и российском футболе.

Желаю ему с честью выдержать все испытания, отсидеть и вернуться на свободу с чистой совестью», – сказал Губерниев.