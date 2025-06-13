Реакция Глушакова на арест Промеса

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об уголовном преследовании Квинси Промеса.

Экс-спартаковца в четверг арестовали в Дубае.

Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.

– Понятно, что это наш большой друг, и его жаль. Но есть законы и правила. Мы тут не вправе судить. Будет, значит, по закону отвечать, что тут поделаешь.

– Были надежды, что может обойтись?

– В нашем мире все возможно. Может, он хотел остаться жить в Дубае. Но сложилась такая ситуация.