Губерниев определил виновных в том, что Промес сядет в тюрьму

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает руководство «Спартака» виновным в том, что Квинси Промес находится под стражей.
«Он же поехал в ОАЭ на сбор со «Спартаком»; конечно, правовая безграмотность тогдашних руководителей красно-белых и Квинси Промеса заслуживает отдельных аплодисментов.
Главное, чтобы «Спартак» потом не позвал его главным тренером, а то они могут, от них можно ожидать чего угодно, но будем надеяться, что нет», – сказал Губерниев.
- Промеса в четверг арестовали в Дубае.
- Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.
- На родине Квинси приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «Советский спорт»