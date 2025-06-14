Губерниев определил виновных в том, что Промес сядет в тюрьму

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает руководство «Спартака» виновным в том, что Квинси Промес находится под стражей.

«Он же поехал в ОАЭ на сбор со «Спартаком»; конечно, правовая безграмотность тогдашних руководителей красно-белых и Квинси Промеса заслуживает отдельных аплодисментов.

Главное, чтобы «Спартак» потом не позвал его главным тренером, а то они могут, от них можно ожидать чего угодно, но будем надеяться, что нет», – сказал Губерниев.