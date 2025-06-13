Булыкин прокомментировал арест Промеса

Дмитрий Булыкин высказался об уголовном преследовании Квинси Промеса.
- Экс-спартаковца в четверг арестовали в Дубае.
- Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.
«Сейчас посмотрим, как закончится суд и все дела в Нидерландах. Если будет суровое наказание, то можно сказать, что всe закончено.
Хотя его могут сравнить со Стрельцовым или кем-то ещe, но, я думаю, вряд ли здесь будут подходить такие сравнения», – заявил Булыкин.
- В Нидерландах Промеса приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «Евро-футбол»