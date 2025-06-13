Булыкин прокомментировал арест Промеса

Дмитрий Булыкин высказался об уголовном преследовании Квинси Промеса.

Экс-спартаковца в четверг арестовали в Дубае.

Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.

«Сейчас посмотрим, как закончится суд и все дела в Нидерландах. Если будет суровое наказание, то можно сказать, что всe закончено.

Хотя его могут сравнить со Стрельцовым или кем-то ещe, но, я думаю, вряд ли здесь будут подходить такие сравнения», – заявил Булыкин.