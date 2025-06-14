Губерниев допустил, что Промес вернется в «Спартак» в 2033 году после тюрьмы

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев допустил, что Квинси Промес вернется в «Спартак» после тюремного срока.

«Отсидит, с чистой совестью выйдет и, может быть, усилит «Спартак».

Промес сейчас ассоциируется с преступлением, которое он совершил. Зачем нам этот пассажир, который будет позорить российский футбол?» – сказал Губерниев.