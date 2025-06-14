Губерниев допустил, что Промес вернется в «Спартак» в 2033 году после тюрьмы

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев допустил, что Квинси Промес вернется в «Спартак» после тюремного срока.
«Отсидит, с чистой совестью выйдет и, может быть, усилит «Спартак».
Промес сейчас ассоциируется с преступлением, которое он совершил. Зачем нам этот пассажир, который будет позорить российский футбол?» – сказал Губерниев.
- Промеса в четверг арестовали в Дубае.
- Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.
- На родине Квинси приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «Матч ТВ»