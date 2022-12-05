- 11 февраля
- 18:10 Дзюба: «Свой турецкий этап оцениваю положительно. Но мне тяжело вне русской земли» 3
- 6 февраля
- 20:52 Монтелла: «Отель, в котором я обычно живу в Адане, загорелся из-за землетрясения»
- 30 января
- 08:29 Яровинский объяснил, почему Дзюба не заиграл в Турции 1
- 18 января
- 12:56 Слуцкий: «У одного человека футбол в Турции закончился не начавшись» 5
- 17 января
- 18:39 Текст В какой клуб уйдет Дзюба: медиа говорили о «Пари НН», трансфер обсуждала «Венеция», но сейчас он, кажется, близок к контракту с «Торпедо» 3
- 3 января
- 18:44 Бывший клуб Дзюбы близок к подписанию Халка 3
- 5 декабря 2022
- 09:42 «Адана Демирспор» – не уровень Ракицкого». Агент – об уходе защитника из турецкого клуба 6
- 3 декабря 2022
- 15:28 Ракицкий расторг контракт с «Адана Демирспором» 4
- 15 ноября 2022
- 17:20 Дзюба оценил свой опыт игры в Турции 1
- 16:24 Дзюба: «Не слушайте злые языки. Я продолжу играть в футбол» 5
- 15:33 Дзюба впервые прокомментировал уход из «Адана Демирспора» 14
- 10 ноября 2022
- 20:32 В «Адана Демирспоре» отреагировали на слухи о задолженности перед Дзюбой 1
- 9 ноября 2022
- 19:52 Тренер Монтелла прокомментировал уход Дзюбы из «Демирспора»
- 8 ноября 2022
- 15:49 Орлов: «Дзюба снизил требования к себе» 5
- 13:38 Шишкин усомнился, что Дзюбу возьмут играть в Медиалигу
- 7 ноября 2022
- 23:35 «Он всем нужен!». Тренер «Ахмата» Ташуев – о Дзюбе 2
- 20:14 Терюшков оценил вероятность перехода Дзюбы в «Химки»
- 13:41 Петржела: «Дзюба точно не получит второй шанс в Европе» 2
- 11:59 Стало известно, сколько «Адана Демирспор» продал футболок с фамилией Дзюбы 6
- 11:00 Радимов отреагировал на уход Дзюбы из «Адана Демирспора» 4
- 08:39 Кавазашвили: «Наш Артемчик избалован. Уход из «Аданы» говорит о непригодности Дзюбы» 2
- 01:23 Официально: Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» 5
- 6 ноября 2022
- 19:25 Расторжение контракта с Дзюбой – инициатива «Адана Демирспор» («РБ Спорт») 3
- 18:17 Текст Кажется, Дзюба уезжает из Турции (возможно, это связано с задержкой по зарплате) – уже есть варианты 8
- 14:27 «Оказался слабаком. У него игровая импотенция». Губерниев – об уходе Дзюбы из «Демирспора» 18
- 13:29 Стало известно, почему Дзюба покинул «Адана Демирспор» 11
- 12:41 Петржела дал совет Дзюбе после его ухода из «Демирспора» 1
- 12:36 «Все закончилось. Пора на пенсию». Колосков – об уходе Дзюбы из «Демирспора» 1
- 11:06 Дзюба может вернуться в Россию. Он расторг контракт с «Адана Демирспором» («Матч ТВ») 10
- 11:00 Представитель Дзюбы отреагировал на новость об уходе игрока из «Адана Демирспора» 1