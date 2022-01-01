Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адана Демирспор - турнирная таблица

Адана
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Йени Адана Стадюму
Сайт:
http://www.adanademirspor.org.tr/
Тренер:
Мустафа Альпер Авджы
Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Галатасарай
2
Фенербахче
3
Самсунспор
4
Бешикташ
5
Истанбул Башакшехир
6
Эюпспор
7
Трабзонспор
8
Гезтепе
9
Ризеспор
10
Касымпаша
11
Аланьяспор
12
Кайсериспор
13
Газиантеп
14
Антальяспор
15
Коньяспор
16
Бодрум
17
Сивасспор
18
Хатайспор
19
Адана Демирспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
30
5
1
91
31
60
95
36
26
6
4
90
39
51
84
36
19
7
10
55
41
14
64
36
17
11
8
59
36
23
62
36
16
6
14
60
56
4
54
36
15
8
13
52
47
5
53
36
13
12
11
58
45
13
51
36
13
11
12
59
50
9
50
36
15
4
17
52
58
-6
49
36
11
15
10
62
62
0
48
36
12
9
15
43
50
-7
45
36
11
12
13
45
57
-12
45
36
12
9
15
45
50
-5
45
36
12
8
16
37
62
-25
44
36
12
8
16
44
50
-6
44
36
9
10
17
26
43
-17
37
36
9
8
19
44
60
-16
35
36
6
8
22
47
74
-27
26
36
3
5
28
34
92
-58
14
Команда
1
Галатасарай
2
Фенербахче
3
Гезтепе
4
Трабзонспор
5
Бешикташ
6
Самсунспор
7
Антальяспор
8
Газиантеп
9
Эюпспор
10
Коньяспор
11
Истанбул Башакшехир
12
Ризеспор
13
Аланьяспор
14
Кайсериспор
15
Сивасспор
16
Касымпаша
17
Бодрум
18
Хатайспор
19
Адана Демирспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
3
0
46
15
31
48
18
14
2
2
42
18
24
44
18
10
6
2
36
16
20
36
18
10
5
3
40
22
18
35
18
11
2
5
34
22
12
35
18
11
2
5
32
21
11
35
18
10
4
4
23
22
1
34
18
10
4
4
24
14
10
34
18
10
3
5
33
23
10
33
18
9
5
4
26
19
7
32
18
9
4
5
34
23
11
31
18
9
4
5
33
25
8
31
18
8
5
5
26
21
5
29
18
8
5
5
28
26
2
29
18
7
6
5
29
22
7
27
18
5
8
5
31
32
-1
23
18
5
5
8
15
19
-4
20
18
4
5
9
24
31
-7
17
18
1
3
14
14
42
-28
6
Команда
1
Галатасарай
2
Фенербахче
3
Самсунспор
4
Бешикташ
5
Касымпаша
6
Истанбул Башакшехир
7
Эюпспор
8
Ризеспор
9
Бодрум
10
Аланьяспор
11
Кайсериспор
12
Трабзонспор
13
Гезтепе
14
Коньяспор
15
Газиантеп
16
Антальяспор
17
Хатайспор
18
Сивасспор
19
Адана Демирспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
2
1
45
16
29
47
18
12
4
2
48
21
27
40
18
8
5
5
23
20
3
29
18
6
9
3
25
14
11
27
18
6
7
5
31
30
1
25
18
7
2
9
26
33
-7
23
18
5
5
8
19
24
-5
20
18
6
0
12
19
33
-14
18
18
4
5
9
11
24
-13
17
18
4
4
10
17
29
-12
16
18
3
7
8
17
31
-14
16
18
3
7
8
18
23
-5
16
18
3
5
10
23
34
-11
14
18
3
3
12
18
31
-13
12
18
2
5
11
21
36
-15
11
18
2
4
12
14
40
-26
10
18
2
3
13
23
43
-20
9
18
2
2
14
15
38
-23
8
18
2
2
14
20
50
-30
8

❗Адана Демирспор: -3

❗Адана Демирспор: -3

И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
20:47
Агент сказал, могут ли Семака поменять в «Зените» на бразильского тренера
20:35
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
19:57
3
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
ФотоЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
ФотоНазначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
26
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+