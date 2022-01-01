Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
4
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
30
5
1
91
31
60
95
36
26
6
4
90
39
51
84
36
19
7
10
55
41
14
64
36
17
11
8
59
36
23
62
36
16
6
14
60
56
4
54
36
15
8
13
52
47
5
53
36
13
12
11
58
45
13
51
36
13
11
12
59
50
9
50
36
15
4
17
52
58
-6
49
36
11
15
10
62
62
0
48
36
12
9
15
43
50
-7
45
36
11
12
13
45
57
-12
45
36
12
9
15
45
50
-5
45
36
12
8
16
37
62
-25
44
36
12
8
16
44
50
-6
44
36
9
10
17
26
43
-17
37
36
9
8
19
44
60
-16
35
36
6
8
22
47
74
-27
26
36
3
5
28
34
92
-58
14
Команда
3
5
9
10
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
3
0
46
15
31
48
18
14
2
2
42
18
24
44
18
10
6
2
36
16
20
36
18
10
5
3
40
22
18
35
18
11
2
5
34
22
12
35
18
11
2
5
32
21
11
35
18
10
4
4
23
22
1
34
18
10
4
4
24
14
10
34
18
10
3
5
33
23
10
33
18
9
5
4
26
19
7
32
18
9
4
5
34
23
11
31
18
9
4
5
33
25
8
31
18
8
5
5
26
21
5
29
18
8
5
5
28
26
2
29
18
7
6
5
29
22
7
27
18
5
8
5
31
32
-1
23
18
5
5
8
15
19
-4
20
18
4
5
9
24
31
-7
17
18
1
3
14
14
42
-28
6
Команда
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
15
2
1
45
16
29
47
18
12
4
2
48
21
27
40
18
8
5
5
23
20
3
29
18
6
9
3
25
14
11
27
18
6
7
5
31
30
1
25
18
7
2
9
26
33
-7
23
18
5
5
8
19
24
-5
20
18
6
0
12
19
33
-14
18
18
4
5
9
11
24
-13
17
18
4
4
10
17
29
-12
16
18
3
7
8
17
31
-14
16
18
3
7
8
18
23
-5
16
18
3
5
10
23
34
-11
14
18
3
3
12
18
31
-13
12
18
2
5
11
21
36
-15
11
18
2
4
12
14
40
-26
10
18
2
3
13
23
43
-20
9
18
2
2
14
15
38
-23
8
18
2
2
14
20
50
-30
8
❗Адана Демирспор: -3
❗Адана Демирспор: -3
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире