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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Адана Демирспор
Результаты
Адана Демирспор - результаты матчей
Адана
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Йени Адана Стадюму
Сайт:
http://www.adanademirspor.org.tr/
Тренер:
Мустафа Альпер Авджы
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Турция. Суперлига. 2024/2025
Турция. Суперлига. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
Турция. Суперлига. 2022/2023
Турция. Суперлига. 2021/2022
31.05 | 19:00
Адана Демирспор
2 : 2
Газиантеп
25.05 | 19:00
Истанбул Башакшехир
2 : 3
Адана Демирспор
17.05 | 19:00
Адана Демирспор
0 : 5
Хатайспор
11.05 | 19:00
Бешикташ
4 : 1
Адана Демирспор
04.05 | 19:00
Адана Демирспор
1 : 2
Гезтепе
27.04 | 16:00
Коньяспор
3 : 1
Адана Демирспор
19.04 | 16:00
Адана Демирспор
0 : 1
Трабзонспор
14.04 | 20:00
Эюпспор
6 : 0
Адана Демирспор
04.04 | 20:00
Адана Демирспор
0 : 2
Кайсериспор
29.03 | 13:30
Сивасспор
5 : 1
Адана Демирспор
09.03 | 16:00
Самсунспор
3 : 2
Адана Демирспор
01.03 | 16:00
Адана Демирспор
0 : 0
Бодрум
23.02 | 16:00
Аланьяспор
3 : 2
Адана Демирспор
14.02 | 20:00
Адана Демирспор
1 : 1
Антальяспор
09.02 | 19:00
Галатасарай
3 : 0
Адана Демирспор
02.02 | 13:30
Адана Демирспор
3 : 5
Касымпаша
26.01 | 13:30
Ризеспор
3 : 2
Адана Демирспор
19.01 | 19:00
Адана Демирспор
0 : 4
Фенербахче
12.01 | 19:00
Газиантеп
1 : 0
Адана Демирспор
04.01 | 13:30
Адана Демирспор
0 : 1
Истанбул Башакшехир
23.12 | 20:00
Хатайспор
1 : 3
Адана Демирспор
16.12 | 19:00
Адана Демирспор
2 : 1
Бешикташ
07.12 | 16:00
Гезтепе
3 : 1
Адана Демирспор
30.11 | 16:00
Адана Демирспор
0 : 1
Коньяспор
25.11 | 20:00
Трабзонспор
5 : 0
Адана Демирспор
09.11 | 19:00
Адана Демирспор
0 : 1
Эюпспор
02.11 | 16:00
Кайсериспор
0 : 0
Адана Демирспор
25.10 | 20:00
Адана Демирспор
2 : 4
Сивасспор
06.10 | 16:00
Адана Демирспор
1 : 3
Самсунспор
29.09 | 19:00
Бодрум
3 : 1
Адана Демирспор
22.09 | 20:00
Адана Демирспор
0 : 2
Аланьяспор
16.09 | 20:00
Антальяспор
2 : 1
Адана Демирспор
31.08 | 21:45
Адана Демирспор
1 : 5
Галатасарай
25.08 | 19:15
Касымпаша
2 : 2
Адана Демирспор
17.08 | 21:45
Адана Демирспор
1 : 2
Ризеспор
10.08 | 21:45
Фенербахче
1 : 0
Адана Демирспор
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