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Прогноз на точный счет матча «Адана Демирспор» – «Гезтепе»: Турция. Высшая лига, 4 мая 2025

03 мая 2025 11:17
Адана Демирспор - Гезтепе
04 мая 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 34 тур
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7.0
Точный счёт 1:2 в пользу «Гезтепе»
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4 мая на стадионе «Yeni Adana Stadyumu» состоится матч 34-го тура турецкой Суперлиги между «Адана Демирспор» и «Гезтепе». Хозяева находятся в глубоком кризисе, проиграв шесть матчей подряд. При этом команда пропускает в каждом матче и демонстрирует слабую игру в обороне. «Гезтепе», в свою очередь, показывает неплохие результаты, занимая 8 место в турнирной таблице и уверенно играя в атаке. Матч обещает быть напряжeнным, с шансами для обеих команд отличиться.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» проводит сложный сезон. Команда проиграла шесть последних матчей, пропустив 17 мячей за этот отрезок (в среднем 3.40 за игру). В атаке всe тоже не слишком ярко: лишь 2 гола за последние 5 матчей. Лидер команды Юсуф Бараси забил 7 голов, но чаще остаeтся без поддержки. Команда пропускает даже от аутсайдеров и демонстрирует слабую организацию обороны. Однако у «Адана Демирспор» остаeтся шанс отличиться: они забивали в 11 последних встречах с «Гезтепе».

«Гезтепе»

«Гезтепе» борется за место в первой восьмeрке. Команда набрала 43 очка и забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних пяти матчах. Лидер атак – Ромуло, автор 15 голов за сезон. «Гезтепе» выиграл 4:1 у «Истанбула» в последнем туре, демонстрируя сильную атаку. При этом команда пропускает в 10 последних матчах, что показывает уязвимость обороны. Несмотря на слабости сзади, «Гезтепе» не проигрывает в пяти из семи последних игр и уверенно контролирует мяч.

Факты о командах:

«Адана Демирспор»

  • Проигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в 11 последних матчах против «Гезтепе»
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 3.40 гола

«Гезтепе»

  • Пропускает в 10 последних матчах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Адана Демирспор»
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
10
Забитых мячей
6
2.5
В среднем за матч
1.5
7:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  7:0
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Турция. Суперлига, 15 тур
Гезтепе
3 : 1
07.12.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
7 : 0
22.05.2022
Гезтепе
Турция. Суперлига, 19 тур
Гезтепе
1 : 1
26.12.2021
Адана Демирспор

Прогноз на матч «Адана Демирспор» – «Гезтепе»

Ожидается результативный матч. «Адана Демирспор» способен забить, учитывая статистику игр с «Гезтепе», но пропустит наверняка. Гости выглядят лучше по всем показателям и должны использовать слабость обороны соперника. Учитывая плохую форму хозяев и стабильность «Гезтепе», гости выглядят фаворитом.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Гезтепе».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Гезтепе» – коэффициент 7.00
  • Победа «Гезтепе» – коэффициент 1.95
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

7.0
Точный счёт 1:2 в пользу «Гезтепе»
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Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Гезтепе Адана Демирспор
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