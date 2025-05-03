4 мая на стадионе «Yeni Adana Stadyumu» состоится матч 34-го тура турецкой Суперлиги между «Адана Демирспор» и «Гезтепе». Хозяева находятся в глубоком кризисе, проиграв шесть матчей подряд. При этом команда пропускает в каждом матче и демонстрирует слабую игру в обороне. «Гезтепе», в свою очередь, показывает неплохие результаты, занимая 8 место в турнирной таблице и уверенно играя в атаке. Матч обещает быть напряжeнным, с шансами для обеих команд отличиться.
«Адана Демирспор»
«Адана Демирспор» проводит сложный сезон. Команда проиграла шесть последних матчей, пропустив 17 мячей за этот отрезок (в среднем 3.40 за игру). В атаке всe тоже не слишком ярко: лишь 2 гола за последние 5 матчей. Лидер команды Юсуф Бараси забил 7 голов, но чаще остаeтся без поддержки. Команда пропускает даже от аутсайдеров и демонстрирует слабую организацию обороны. Однако у «Адана Демирспор» остаeтся шанс отличиться: они забивали в 11 последних встречах с «Гезтепе».
«Гезтепе»
«Гезтепе» борется за место в первой восьмeрке. Команда набрала 43 очка и забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних пяти матчах. Лидер атак – Ромуло, автор 15 голов за сезон. «Гезтепе» выиграл 4:1 у «Истанбула» в последнем туре, демонстрируя сильную атаку. При этом команда пропускает в 10 последних матчах, что показывает уязвимость обороны. Несмотря на слабости сзади, «Гезтепе» не проигрывает в пяти из семи последних игр и уверенно контролирует мяч.
Факты о командах:
«Адана Демирспор»
- Проигрывает в 6 последних матчах
- Пропускает в 6 последних матчах
- Забивает в 11 последних матчах против «Гезтепе»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола
- В последних 5 играх пропускает в среднем 3.40 гола
«Гезтепе»
- Пропускает в 10 последних матчах
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Адана Демирспор»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола
- В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола
Прогноз на матч «Адана Демирспор» – «Гезтепе»
Ожидается результативный матч. «Адана Демирспор» способен забить, учитывая статистику игр с «Гезтепе», но пропустит наверняка. Гости выглядят лучше по всем показателям и должны использовать слабость обороны соперника. Учитывая плохую форму хозяев и стабильность «Гезтепе», гости выглядят фаворитом.
Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Гезтепе».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Гезтепе» – коэффициент 7.00
- Победа «Гезтепе» – коэффициент 1.95
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70