4 мая на стадионе «Yeni Adana Stadyumu» состоится матч 34-го тура турецкой Суперлиги между «Адана Демирспор» и «Гезтепе». Хозяева находятся в глубоком кризисе, проиграв шесть матчей подряд. При этом команда пропускает в каждом матче и демонстрирует слабую игру в обороне. «Гезтепе», в свою очередь, показывает неплохие результаты, занимая 8 место в турнирной таблице и уверенно играя в атаке. Матч обещает быть напряжeнным, с шансами для обеих команд отличиться.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» проводит сложный сезон. Команда проиграла шесть последних матчей, пропустив 17 мячей за этот отрезок (в среднем 3.40 за игру). В атаке всe тоже не слишком ярко: лишь 2 гола за последние 5 матчей. Лидер команды Юсуф Бараси забил 7 голов, но чаще остаeтся без поддержки. Команда пропускает даже от аутсайдеров и демонстрирует слабую организацию обороны. Однако у «Адана Демирспор» остаeтся шанс отличиться: они забивали в 11 последних встречах с «Гезтепе».

«Гезтепе»

«Гезтепе» борется за место в первой восьмeрке. Команда набрала 43 очка и забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних пяти матчах. Лидер атак – Ромуло, автор 15 голов за сезон. «Гезтепе» выиграл 4:1 у «Истанбула» в последнем туре, демонстрируя сильную атаку. При этом команда пропускает в 10 последних матчах, что показывает уязвимость обороны. Несмотря на слабости сзади, «Гезтепе» не проигрывает в пяти из семи последних игр и уверенно контролирует мяч.

Факты о командах:

«Адана Демирспор»

Проигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает в 11 последних матчах против «Гезтепе»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола

В последних 5 играх пропускает в среднем 3.40 гола

«Гезтепе»

Пропускает в 10 последних матчах

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 6 из 8 последних матчей против «Адана Демирспор»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола

Личные встречи 25% (1) 25% (1) 50% (2) 10 Забитых мячей 6 2.5 В среднем за матч 1.5 7:0 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 7:0 Самая крупная ничья: 1:1 Турция. Суперлига, 34 тур Адана Демирспор 1 : 2 Гезтепе Турция. Суперлига, 15 тур Гезтепе 3 : 1 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 38 тур Адана Демирспор 7 : 0 Гезтепе Турция. Суперлига, 19 тур Гезтепе 1 : 1 Адана Демирспор

Прогноз на матч «Адана Демирспор» – «Гезтепе»

Ожидается результативный матч. «Адана Демирспор» способен забить, учитывая статистику игр с «Гезтепе», но пропустит наверняка. Гости выглядят лучше по всем показателям и должны использовать слабость обороны соперника. Учитывая плохую форму хозяев и стабильность «Гезтепе», гости выглядят фаворитом.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Гезтепе».

Рекомендованные ставки: