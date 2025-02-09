09.02.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
Турция. Суперлига, 23 тур
3 : 0
Тех. поражение
Составы команд
Галатасарай
Галатасарай
4-1-1-4
19
Гювенк
46
Куэста
23
Айхан
6
Санчес
15
Йелерт
8
Сара
7
Салаи
10
Мертенс
21
Мората
45
Осимхен
23
Кутуджу
3-3-1-3
27
3
Бурак
55
Календер
6
Гюлер
8
Айдоган
26
58
10
Алиуи
95
Аимбетов
9
Бараши
2
Куртулан
Остались в запасе
Галатасарай
Адана Демирспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
73
Берат Луш
ЛВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Murat Ugur Eser
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
30
Yucel Gurol
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
90
Ahmet Yilmaz
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
87
Osman Kaynak
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
73
Берат Луш
ЛВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
25
Murat Ugur Eser
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
30
Yucel Gurol
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
90
Ahmet Yilmaz
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
87
Osman Kaynak
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Статистика матча Галатасарай - Адана Демирспор
1
Всего ударов по воротам
6
0
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Нарушения
6
4
Офсайды
1
1
Количество передач
161
85
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
64
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.2
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Адана Демирспора», 23-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» – «Адана Демирспор»
- Матч игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»