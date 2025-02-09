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  • «Галатасарай» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

«Галатасарай» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

9 февраля 2025, 17:50
Галатасарай
09.02.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 23 тур
3 : 0
Тех. поражение
Адана Демирспор
12' А. Мората (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
23
Каан Айхан
(К) ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Адана Демирспор
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
55
Толга Календер
ЦЗ
6
Семих Гюлер
(К) ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
8
Тайфун Айдоган
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
58
Маэстро
ЦП
2
Арда Куртулан
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Галатасарай
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
73
Берат Луш
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
Адана Демирспор
25
Murat Ugur Eser
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
30
Yucel Gurol
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
90
Ahmet Yilmaz
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
87
Osman Kaynak
ЦФ
4-1-1-4
19
Гювенк
46
Куэста
23
Айхан
6
Санчес
15
Йелерт
8
Сара
7
Салаи
10
Мертенс
21
Мората
45
Осимхен
23
Кутуджу
3-3-1-3
27
3
Бурак
55
Календер
6
Гюлер
8
Айдоган
26
58
10
Алиуи
95
Аимбетов
9
Бараши
2
Куртулан
Остались в запасе
Галатасарай
Адана Демирспор
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
73
Берат Луш
ЛВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
25
Murat Ugur Eser
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
30
Yucel Gurol
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
90
Ahmet Yilmaz
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
87
Osman Kaynak
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Остались в запасе
24
Янкат Йылмаз
ВР
90
Метехан Балтаджи
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
6
Эюп Айдын
ОП
8
Эфе Акман
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
8
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
73
Берат Луш
ЛВ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
25
Murat Ugur Eser
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
30
Yucel Gurol
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
90
Ahmet Yilmaz
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
28
Salih Kavrazlı
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
87
Osman Kaynak
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Мустафа Альпер Авджы
Статистика матча Галатасарай - Адана Демирспор
1
Всего ударов по воротам
6
0
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Нарушения
6
4
Офсайды
1
1
Количество передач
161
85
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
64
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
1.2
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Галатасарай» против «Адана Демирспора», 23-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Галатасарай»«Адана Демирспор»

«Галатасарай» – «Адана Демирспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Адана Демирспор Галатасарай
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