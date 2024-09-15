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    • «Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября

    «Антальяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз на матч 5-го тура чемпионата Турции – 16 сентября

    Матч 5-го тура чемпионата Турции пройдет на стадионе «Анталья», где «Антальяспор» примет «Адана Демирспор». Обе команды начали сезон не лучшим образом. «Антальяспор» после четырех туров набрал 4 очка и занимает 11-е место в таблице, а «Адана Демирспор» с 1 очком находится на 19-й позиции. Обе команды испытывают проблемы в обороне, что может привести к результативной игре.

    Анализ команды «Антальяспор»

    Под руководством Александро де Соузы, «Антальяспор» демонстрирует атакующий стиль игры, но оборона команды нестабильна. В последних пяти матчах команда забила 7 голов и пропустила 12. Брайан Самудио, лучший бомбардир клуба, забил 3 гола в 4 играх, и его форма остается важным фактором для успеха команды.

    Последние 5 матчей:

    • Истанбул 5:2 Антальяспор

    • Антальяспор 3:2 Хатайспор

    • Бешикташ 4:2 Антальяспор

    • Антальяспор 0:0 Гезтепе

    • Антальяспор 0:1 Сивасспор

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 2.40 гола за игру.

    • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома.

    Анализ команды «Адана Демирспор»

    «Адана Демирспор» под руководством Майкла Валканиса переживает тяжелый старт сезона. Команда не может победить в последних 7 матчах, а также демонстрирует слабую оборону, пропуская в среднем 3.20 гола за игру. Юсуф Бараси, лучший бомбардир клуба с 2 голами, остается ключевым игроком в атаке.

    Последние 5 матчей:

    • Адана Демирспор 1:5 Галатасарай

    • Касымпаша 2:2 Адана Демирспор

    • Адана Демирспор 1:2 Ризеспор

    • Фенербахче 1:0 Адана Демирспор

    • Адана Демирспор 2:6 Истанбул

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Пропускает в среднем 3.20 гола за игру.

    • Пропускает в 7 последних матчах.

    Тактический разбор

    Ожидается открытая игра с обеих сторон. «Антальяспор» постарается использовать домашнее преимущество и слабую оборону соперника. «Адана Демирспор» должен стремиться к победе, чтобы прервать свою неудачную серию, но их оборона остаeтся слабым местом.

    Личные встречи

    • 17.05.2024 – Антальяспор 2:1 Адана Демирспор

    • 24.12.2023 – Адана Демирспор 2:1 Антальяспор

    • 18.03.2023 – Адана Демирспор 2:0 Антальяспор

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа Антальяспор: 2.50

    • Ничья: 3.40

    • Победа Адана Демирспор: 2.80

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.60). Учитывая проблемы в обороне обеих команд, голы с обеих сторон кажутся вероятными.

    • Умеренная ставка: Тотал больше 2.5 голов (1.80). Ожидается результативная игра с большим количеством голов.

    • Более рискованная ставка: Победа «Антальяспор» (2.50). Играя дома, «Антальяспор» имеет хорошие шансы на успех.

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.60.

    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2024 17:22
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