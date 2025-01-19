19.01.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
Турция. Суперлига, 20 тур
0 : 4
Завершен
Составы команд
Адана Демирспор
Адана Демирспор
4-2-1-3
27
3
Бурак
55
Календер
55
Манев
6
Гюлер
26
58
10
Алиуи
7
2
Куртулан
9
Бараши
2-2-3-3
70
Эгрибаят
18
Мюлдюр
4
Джику
17
Кахведжи
7
Фред
70
Айдын
17
Шиманьски
18
Костич
7
Джеко
21
Эн-Несири
22
Мерджан
7
22
22
7
10
Алиуи
95
Аимбетов
95
Аимбетов
10
Алиуи
4
Джику
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
4
Джику
18
Костич
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Костич
17
Кахведжи
4
Амрабат
4
Амрабат
17
Кахведжи
70
Айдын
10
Тадич
10
Тадич
70
Айдын
7
Джеко
23
Тосун
23
Тосун
7
Джеко
Остались в запасе
Адана Демирспор
Фенербахче
25
Murat Ugur Eser
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
21
Bunyamin Balat
ЦП
87
Osman Kaynak
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Murat Ugur Eser
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
21
Bunyamin Balat
ЦП
87
Osman Kaynak
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Майкл Валканис
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Адана Демирспор - Фенербахче
1
2
Всего ударов по воротам
3
21
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
11
Нарушения
14
11
Офсайды
2
1
Количество передач
327
446
Сейвы
7
2
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
18
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.24
4.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Адана Демирспор» против «Фенербахче», 20-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Адана Демирспор» – «Фенербахче»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»