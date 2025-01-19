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  • «Адана Демирспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

«Адана Демирспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

19 января 2025, 17:50
Адана Демирспор
19.01.2025, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 20 тур
0 : 4
Завершен
Фенербахче
69' Ю. Эн-Несири 71' Ю. Эн-Несири 74' Э. Джеко 90+1' Д. Тосун
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адана Демирспор
27
Deniz Eren Donmezer
ВР
3
Абдулсамет Бурак
ЦЗ
6
Семих Гюлер
(К) ЦЗ
55
Толга Календер
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
10
Набиль Алиуи
ЛВ
26
Izzet Celik
ЦП
58
Маэстро
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
2
Арда Куртулан
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Фред
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Адана Демирспор
25
Murat Ugur Eser
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
21
Bunyamin Balat
ЦП
87
Osman Kaynak
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
4
Софиан Амрабат
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-2-1-3
27
3
Бурак
55
Календер
55
Манев
6
Гюлер
26
58
10
Алиуи
7
2
Куртулан
9
Бараши
2-2-3-3
70
Эгрибаят
18
Мюлдюр
4
Джику
17
Кахведжи
7
Фред
70
Айдын
17
Шиманьски
18
Костич
7
Джеко
21
Эн-Несири
22
Мерджан
7
22
22
7
10
Алиуи
95
Аимбетов
95
Аимбетов
10
Алиуи
4
Джику
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
4
Джику
18
Костич
26
Осайи-Самуэль
26
Осайи-Самуэль
18
Костич
17
Кахведжи
4
Амрабат
4
Амрабат
17
Кахведжи
70
Айдын
10
Тадич
10
Тадич
70
Айдын
7
Джеко
23
Тосун
23
Тосун
7
Джеко
Остались в запасе
Адана Демирспор
Фенербахче
25
Murat Ugur Eser
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
21
Bunyamin Balat
ЦП
87
Osman Kaynak
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
25
Murat Ugur Eser
ВР
39
Ведат Каракуш
ВР
91
Kadir Karayigit
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
21
Bunyamin Balat
ЦП
87
Osman Kaynak
ЦФ
29
Florent Shehu
ЦФ
60
Ozan Demirbag
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Майкл Валканис
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Адана Демирспор - Фенербахче
1
2
Всего ударов по воротам
3
21
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
11
Нарушения
14
11
Офсайды
2
1
Количество передач
327
446
Сейвы
7
2
Точность передач %
71
83
Удары мимо ворот
0
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
2
18
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.24
4.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Адана Демирспор» против «Фенербахче», 20-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 января в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Адана Демирспор» – «Фенербахче»

«Адана Демирспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Адана Демирспор
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