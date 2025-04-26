27 апреля в рамках 33-го тура Турецкой Суперлиги на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» состоится матч между «Коньяспором» и «Адана Демирспор». Оба клуба находятся в разных частях турнирной таблицы и имеют разные цели: «Коньяспор» борется за середину таблицы, в то время как «Адана Демирспор» сражается за выживание. Это встреча команд с разной формой, что делает еe особенно интересной.

«Коньяспор»

После 31 тура «Коньяспор» набрал 40 очков и занимает 11-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила 8 голов, что составляет 1.6 гола за матч, но также пропустила 8 голов. «Коньяспор» продемонстрировал хорошие результаты в домашних матчах, не проигрывая в 5 из 7 последних встреч на своeм стадионе. Лучший бомбардир команды – Блаж Крамер, который забил 12 голов в 30 матчах. Команда находится в неплохой форме и может рассчитывать на победу, несмотря на проблемы с обороной.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» набрал 22 очка и занимает 19-е место после 30 туров. Команда переживает трудные времена, проиграв 5 последних матчей подряд. В последних 5 играх «Адана Демирспор» забила всего 3 гола (0.6 гола за игру), но при этом пропустила целых 17 голов (3.4 гола за игру). Это указывает на серьeзные проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Юсуф Бараси с 7 голами в 26 матчах. «Адана Демирспор» демонстрирует серьeзные трудности в выездных играх, что делает их аутсайдером в этой встрече.

Факты о командах

«Коньяспор»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.

В последних 5 играх забивает 1.6 гола за матч и пропускает 1.6.

На своeм стадионе команда в последние месяцы играет стабильно.

«Адана Демирспор»

Проигрывает в 5 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч и пропускает 3.4.

Имеет значительные проблемы в защите, особенно в выездных матчах.

Личные встречи 29% (2) 43% (3) 29% (2) 7 Забитых мячей 9 1 В среднем за матч 1.29 1:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Самая крупная ничья: 2:2 Турция. Суперлига, 14 тур Адана Демирспор 0 : 1 Коньяспор Турция. Суперлига, 29 тур Коньяспор 2 : 2 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 10 тур Адана Демирспор 3 : 0 Коньяспор Турция. Суперлига, 30 тур Коньяспор 1 : 2 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 11 тур Адана Демирспор 1 : 1 Коньяспор Турция. Суперлига, 22 тур Коньяспор 1 : 0 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 3 тур Адана Демирспор 1 : 1 Коньяспор

Прогноз на матч «Коньяспор» – «Адана Демирспор»

«Коньяспор» показывает стабильную игру на домашнем стадионе, где команда частенько добивается успеха, несмотря на проблемную оборону. В то время как «Адана Демирспор» продолжает бороться за выживание, но их текущая форма оставляет желать лучшего. Проблемы в обороне и низкая результативность на выезде делают команду из Аданы уязвимой в этой встрече.

Учитывая форму обеих команд, «Коньяспор» является фаворитом матча. «Адана Демирспор» вряд ли сумеет оказать серьeзное сопротивление на выезде, тем более с таким слабым оборонительным блоком. Прогнозируется победа хозяев с возможными голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок: