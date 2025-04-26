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«Коньяспор» – «Адана Демирспор»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

26 апреля 2025 13:52
Коньяспор - Адана Демирспор
27 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Турция. Суперлига, 33 тур
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2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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27 апреля в рамках 33-го тура Турецкой Суперлиги на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» состоится матч между «Коньяспором» и «Адана Демирспор». Оба клуба находятся в разных частях турнирной таблицы и имеют разные цели: «Коньяспор» борется за середину таблицы, в то время как «Адана Демирспор» сражается за выживание. Это встреча команд с разной формой, что делает еe особенно интересной.

«Коньяспор»

После 31 тура «Коньяспор» набрал 40 очков и занимает 11-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила 8 голов, что составляет 1.6 гола за матч, но также пропустила 8 голов. «Коньяспор» продемонстрировал хорошие результаты в домашних матчах, не проигрывая в 5 из 7 последних встреч на своeм стадионе. Лучший бомбардир команды – Блаж Крамер, который забил 12 голов в 30 матчах. Команда находится в неплохой форме и может рассчитывать на победу, несмотря на проблемы с обороной.

«Адана Демирспор»

«Адана Демирспор» набрал 22 очка и занимает 19-е место после 30 туров. Команда переживает трудные времена, проиграв 5 последних матчей подряд. В последних 5 играх «Адана Демирспор» забила всего 3 гола (0.6 гола за игру), но при этом пропустила целых 17 голов (3.4 гола за игру). Это указывает на серьeзные проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Юсуф Бараси с 7 голами в 26 матчах. «Адана Демирспор» демонстрирует серьeзные трудности в выездных играх, что делает их аутсайдером в этой встрече.

Факты о командах

«Коньяспор»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.
  • В последних 5 играх забивает 1.6 гола за матч и пропускает 1.6.
  • На своeм стадионе команда в последние месяцы играет стабильно.

«Адана Демирспор»

  • Проигрывает в 5 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч и пропускает 3.4.
  • Имеет значительные проблемы в защите, особенно в выездных матчах.

Личные встречи
29% (2)
43% (3)
29% (2)
7
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
1.29
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 14 тур
Адана Демирспор
0 : 1
30.11.2024
Коньяспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Коньяспор
2 : 2
09.03.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Адана Демирспор
3 : 0
28.10.2023
Коньяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Коньяспор
1 : 2
19.04.2023
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Адана Демирспор
1 : 1
23.10.2022
Коньяспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Коньяспор
1 : 0
18.01.2022
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Адана Демирспор
1 : 1
27.08.2021
Коньяспор
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Прогноз на матч «Коньяспор» – «Адана Демирспор»

«Коньяспор» показывает стабильную игру на домашнем стадионе, где команда частенько добивается успеха, несмотря на проблемную оборону. В то время как «Адана Демирспор» продолжает бороться за выживание, но их текущая форма оставляет желать лучшего. Проблемы в обороне и низкая результативность на выезде делают команду из Аданы уязвимой в этой встрече.

Учитывая форму обеих команд, «Коньяспор» является фаворитом матча. «Адана Демирспор» вряд ли сумеет оказать серьeзное сопротивление на выезде, тем более с таким слабым оборонительным блоком. Прогнозируется победа хозяев с возможными голами с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Коньяспора» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Коньяспора» больше 1.5 – коэффициент 2.30

2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Адана Демирспор Коньяспор
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