27 апреля в рамках 33-го тура Турецкой Суперлиги на стадионе «Конья Бююкшехир Стады» состоится матч между «Коньяспором» и «Адана Демирспор». Оба клуба находятся в разных частях турнирной таблицы и имеют разные цели: «Коньяспор» борется за середину таблицы, в то время как «Адана Демирспор» сражается за выживание. Это встреча команд с разной формой, что делает еe особенно интересной.
«Коньяспор»
После 31 тура «Коньяспор» набрал 40 очков и занимает 11-е место в таблице. В последних 5 играх команда забила 8 голов, что составляет 1.6 гола за матч, но также пропустила 8 голов. «Коньяспор» продемонстрировал хорошие результаты в домашних матчах, не проигрывая в 5 из 7 последних встреч на своeм стадионе. Лучший бомбардир команды – Блаж Крамер, который забил 12 голов в 30 матчах. Команда находится в неплохой форме и может рассчитывать на победу, несмотря на проблемы с обороной.
«Адана Демирспор»
«Адана Демирспор» набрал 22 очка и занимает 19-е место после 30 туров. Команда переживает трудные времена, проиграв 5 последних матчей подряд. В последних 5 играх «Адана Демирспор» забила всего 3 гола (0.6 гола за игру), но при этом пропустила целых 17 голов (3.4 гола за игру). Это указывает на серьeзные проблемы в обороне. Лучший бомбардир команды – Юсуф Бараси с 7 голами в 26 матчах. «Адана Демирспор» демонстрирует серьeзные трудности в выездных играх, что делает их аутсайдером в этой встрече.
Факты о командах
«Коньяспор»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.
- В последних 5 играх забивает 1.6 гола за матч и пропускает 1.6.
- На своeм стадионе команда в последние месяцы играет стабильно.
«Адана Демирспор»
- Проигрывает в 5 последних матчах.
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч и пропускает 3.4.
- Имеет значительные проблемы в защите, особенно в выездных матчах.
Прогноз на матч «Коньяспор» – «Адана Демирспор»
«Коньяспор» показывает стабильную игру на домашнем стадионе, где команда частенько добивается успеха, несмотря на проблемную оборону. В то время как «Адана Демирспор» продолжает бороться за выживание, но их текущая форма оставляет желать лучшего. Проблемы в обороне и низкая результативность на выезде делают команду из Аданы уязвимой в этой встрече.
Учитывая форму обеих команд, «Коньяспор» является фаворитом матча. «Адана Демирспор» вряд ли сумеет оказать серьeзное сопротивление на выезде, тем более с таким слабым оборонительным блоком. Прогнозируется победа хозяев с возможными голами с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Коньяспора» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Коньяспора» больше 1.5 – коэффициент 2.30