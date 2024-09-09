Аимбетов дал совет молодым футболистам

Нападающий «Адана Демирспора» Абат Аимбетов посоветовал молодым казахстанским футболистам стараться уехать в зарубежные клубы.

«Считаю, что молодым нужно всегда рисковать. Многие молодые футболисты связывались со мной с момента моего перехода в «Адана Демирспор». Всегда им отвечаю, что нужно уезжать, несмотря на маленькую зарплату.

Нужно перетерпеть это время. После полугода, если все получится, то ты заиграешь и у тебя будет хорошая зарплата. Тем не менее, бывает такое, что СМИ пишут о возможном переходе какого-то игрока зарубеж, но на самом деле никаких предложений не было.

У некоторых футболистов нет хороших агентов, которые бы помогли перейти зарубеж. В целом, уезжать в Европу – правильно решение. Молодежь должна себя пробовать», – заявил Аимбетов.