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    Аимбетов дал совет молодым футболистам

    Нападающий «Адана Демирспора» Абат Аимбетов посоветовал молодым казахстанским футболистам стараться уехать в зарубежные клубы.

    «Считаю, что молодым нужно всегда рисковать. Многие молодые футболисты связывались со мной с момента моего перехода в «Адана Демирспор». Всегда им отвечаю, что нужно уезжать, несмотря на маленькую зарплату.

    Нужно перетерпеть это время. После полугода, если все получится, то ты заиграешь и у тебя будет хорошая зарплата. Тем не менее, бывает такое, что СМИ пишут о возможном переходе какого-то игрока зарубеж, но на самом деле никаких предложений не было.

    У некоторых футболистов нет хороших агентов, которые бы помогли перейти зарубеж. В целом, уезжать в Европу – правильно решение. Молодежь должна себя пробовать», – заявил Аимбетов.

    • В феврале текущего года Аимбетов перешел в турецкий «Адана Демирспор» из «Астаны».

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    Источник: Meta-ratings.kz

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    09.09.2024 12:21
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