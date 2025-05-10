11 мая на стадионе Водафон Парк в Стамбуле «Бешикташ» примет «Адану Демирспор» в матче 35-го тура Турецкой Суперлиги. Хозяева занимают 4-е место с 55 очками и продолжают борьбу за еврокубковую зону, тогда как гости остаются на последнем месте с -2 очками и практически потеряли шансы на спасение. «Бешикташ» находится в хорошей форме, а «Адана Демирспор» продолжает серию неудач. Ожидается матч с явным фаворитом, где хозяева будут стремиться подтвердить свой статус и порадовать болельщиков результативной игрой.

«Бешикташ»

«Бешикташ» набрал хороший ход и не проигрывает в трeх последних матчах подряд. Команда забила 8 мячей за 5 последних туров (в среднем 1.6 гола за матч) и пропустила 5 мячей (1 гол в среднем). Лидер атак – Чиро Иммобиле, который оформил 18 голов в 36 матчах сезона. Победа в последнем туре над «Фенербахче» (1:0) стала важным психологическим успехом, подтвердив силу команды в ключевых матчах. «Бешикташ» уверенно действует дома и почти всегда находит путь к воротам соперников, несмотря на определeнные проблемы в обороне.

«Адана Демирспор»

У «Адана Демирспора» затяжной кризис: команда проиграла 7 матчей подряд и пропускает в каждом из них. В последних 5 матчах забито всего 2 мяча (0.4 гола за игру), а пропущено – 14 (среднее 2.8 гола за игру). Юсуф Бараси остаeтся основным бомбардиром команды с 7 мячами в 28 матчах, но атакующая линия явно испытывает серьeзные трудности. Оборона также нестабильна, и команда выглядит разобранной как дома, так и на выезде. Шансы на успешный результат в Стамбуле крайне малы.

Факты о командах:

«Бешикташ»

Не проигрывает в 3 последних матчах.

Забивает в 3 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 8 забитых и 5 пропущенных мячей.

Чиро Иммобиле – 18 голов в 36 матчах сезона.

«Адана Демирспор»

Проигрывает в 7 последних матчах подряд.

Пропускает в 7 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 2 забитых и 14 пропущенных мячей.

Юсуф Бараси – 7 голов в 28 матчах сезона.

Личные встречи 38% (3) 38% (3) 25% (2) 16 Забитых мячей 12 2 В среднем за матч 1.5 4:1 Крупнейшая победа 4:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 3:3 Турция. Суперлига, 35 тур Бешикташ 4 : 1 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 16 тур Адана Демирспор 2 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 22 тур Бешикташ 0 : 0 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 3 тур Адана Демирспор 4 : 2 Бешикташ Турция. Суперлига, 35 тур Адана Демирспор 1 : 4 Бешикташ Турция. Суперлига, 16 тур Бешикташ 1 : 0 Адана Демирспор Турция. Суперлига, 25 тур Адана Демирспор 1 : 1 Бешикташ Турция. Суперлига, 6 тур Бешикташ 3 : 3 Адана Демирспор

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Адана Демирспор»

Матч имеет очевидного фаворита: «Бешикташ» стабильно набирает очки и находится в хорошем игровом ритме, тогда как «Адана Демирспор» продолжает падение и не демонстрирует признаков выхода из кризиса. Хозяева будут доминировать и, скорее всего, добьются уверенной победы с несколькими забитыми мячами. При этом у гостей минимальные шансы на успех, учитывая их слабую атаку и большие проблемы в обороне.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Бешикташа».

Рекомендованные ставки: