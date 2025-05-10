11 мая на стадионе Водафон Парк в Стамбуле «Бешикташ» примет «Адану Демирспор» в матче 35-го тура Турецкой Суперлиги. Хозяева занимают 4-е место с 55 очками и продолжают борьбу за еврокубковую зону, тогда как гости остаются на последнем месте с -2 очками и практически потеряли шансы на спасение. «Бешикташ» находится в хорошей форме, а «Адана Демирспор» продолжает серию неудач. Ожидается матч с явным фаворитом, где хозяева будут стремиться подтвердить свой статус и порадовать болельщиков результативной игрой.
«Бешикташ»
«Бешикташ» набрал хороший ход и не проигрывает в трeх последних матчах подряд. Команда забила 8 мячей за 5 последних туров (в среднем 1.6 гола за матч) и пропустила 5 мячей (1 гол в среднем). Лидер атак – Чиро Иммобиле, который оформил 18 голов в 36 матчах сезона. Победа в последнем туре над «Фенербахче» (1:0) стала важным психологическим успехом, подтвердив силу команды в ключевых матчах. «Бешикташ» уверенно действует дома и почти всегда находит путь к воротам соперников, несмотря на определeнные проблемы в обороне.
«Адана Демирспор»
У «Адана Демирспора» затяжной кризис: команда проиграла 7 матчей подряд и пропускает в каждом из них. В последних 5 матчах забито всего 2 мяча (0.4 гола за игру), а пропущено – 14 (среднее 2.8 гола за игру). Юсуф Бараси остаeтся основным бомбардиром команды с 7 мячами в 28 матчах, но атакующая линия явно испытывает серьeзные трудности. Оборона также нестабильна, и команда выглядит разобранной как дома, так и на выезде. Шансы на успешный результат в Стамбуле крайне малы.
Факты о командах:
«Бешикташ»
- Не проигрывает в 3 последних матчах.
- Забивает в 3 последних матчах подряд.
- В последних 5 матчах: 8 забитых и 5 пропущенных мячей.
- Чиро Иммобиле – 18 голов в 36 матчах сезона.
«Адана Демирспор»
- Проигрывает в 7 последних матчах подряд.
- Пропускает в 7 последних матчах подряд.
- В последних 5 матчах: 2 забитых и 14 пропущенных мячей.
- Юсуф Бараси – 7 голов в 28 матчах сезона.
Прогноз на матч «Бешикташ» – «Адана Демирспор»
Матч имеет очевидного фаворита: «Бешикташ» стабильно набирает очки и находится в хорошем игровом ритме, тогда как «Адана Демирспор» продолжает падение и не демонстрирует признаков выхода из кризиса. Хозяева будут доминировать и, скорее всего, добьются уверенной победы с несколькими забитыми мячами. При этом у гостей минимальные шансы на успех, учитывая их слабую атаку и большие проблемы в обороне.
Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Бешикташа».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:0 в пользу «Бешикташа» – коэффициент 6.50
- Победа «Бешикташа» с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 2.5 – коэффициент 2.05