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Прогноз на точный счет матча «Бешикташ» – «Адана Демирспор»: Турция Суперлига, 11 мая 2025

10 мая 2025 12:20
Бешикташ - Адана Демирспор
11 мая 2025, воскресенье 19:00 | Турция. Суперлига, 35 тур
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6.5
Точный счёт 3:0 в пользу «Бешикташа»
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11 мая на стадионе Водафон Парк в Стамбуле «Бешикташ» примет «Адану Демирспор» в матче 35-го тура Турецкой Суперлиги. Хозяева занимают 4-е место с 55 очками и продолжают борьбу за еврокубковую зону, тогда как гости остаются на последнем месте с -2 очками и практически потеряли шансы на спасение. «Бешикташ» находится в хорошей форме, а «Адана Демирспор» продолжает серию неудач. Ожидается матч с явным фаворитом, где хозяева будут стремиться подтвердить свой статус и порадовать болельщиков результативной игрой.

«Бешикташ»

«Бешикташ» набрал хороший ход и не проигрывает в трeх последних матчах подряд. Команда забила 8 мячей за 5 последних туров (в среднем 1.6 гола за матч) и пропустила 5 мячей (1 гол в среднем). Лидер атак – Чиро Иммобиле, который оформил 18 голов в 36 матчах сезона. Победа в последнем туре над «Фенербахче» (1:0) стала важным психологическим успехом, подтвердив силу команды в ключевых матчах. «Бешикташ» уверенно действует дома и почти всегда находит путь к воротам соперников, несмотря на определeнные проблемы в обороне.

«Адана Демирспор»

У «Адана Демирспора» затяжной кризис: команда проиграла 7 матчей подряд и пропускает в каждом из них. В последних 5 матчах забито всего 2 мяча (0.4 гола за игру), а пропущено – 14 (среднее 2.8 гола за игру). Юсуф Бараси остаeтся основным бомбардиром команды с 7 мячами в 28 матчах, но атакующая линия явно испытывает серьeзные трудности. Оборона также нестабильна, и команда выглядит разобранной как дома, так и на выезде. Шансы на успешный результат в Стамбуле крайне малы.

Факты о командах:

«Бешикташ»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 3 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 8 забитых и 5 пропущенных мячей.
  • Чиро Иммобиле – 18 голов в 36 матчах сезона.

«Адана Демирспор»

  • Проигрывает в 7 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 2 забитых и 14 пропущенных мячей.
  • Юсуф Бараси – 7 голов в 28 матчах сезона.

Личные встречи
38% (3)
38% (3)
25% (2)
16
Забитых мячей
12
2
В среднем за матч
1.5
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
2 : 1
16.12.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 22 тур
Бешикташ
0 : 0
23.01.2024
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Адана Демирспор
4 : 2
27.09.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 35 тур
Адана Демирспор
1 : 4
21.05.2023
Бешикташ
Турция. Суперлига, 16 тур
Бешикташ
1 : 0
29.12.2022
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 25 тур
Адана Демирспор
1 : 1
14.02.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 6 тур
Бешикташ
3 : 3
21.09.2021
Адана Демирспор
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Прогноз на матч «Бешикташ» – «Адана Демирспор»

Матч имеет очевидного фаворита: «Бешикташ» стабильно набирает очки и находится в хорошем игровом ритме, тогда как «Адана Демирспор» продолжает падение и не демонстрирует признаков выхода из кризиса. Хозяева будут доминировать и, скорее всего, добьются уверенной победы с несколькими забитыми мячами. При этом у гостей минимальные шансы на успех, учитывая их слабую атаку и большие проблемы в обороне.

Прогноз на точный счeт: 3:0 в пользу «Бешикташа».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:0 в пользу «Бешикташа» – коэффициент 6.50
  • Победа «Бешикташа» с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 2.5 – коэффициент 2.05

6.5
Точный счёт 3:0 в пользу «Бешикташа»
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Автор: Бестужев Павел
Турция. Суперлига Адана Демирспор Бешикташ
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