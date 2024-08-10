10.08.2024, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 1 тур
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-3-2-2
25
Ливакович
24
Остерволде
4
Джику
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
5
Юкшек
17
Кахведжи
10
Тадич
17
Шиманьски
7
Джеко
10
Сен-Максимен
4-4-1-1
27
55
Манев
5
Мохаммади
55
Гравийон
6
Гюлер
7
Сари
58
6
Родригес
8
Айдоган
20
Мишу
9
Бараши
24
Кадиоглу
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
24
Кадиоглу
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
10
Сен-Максимен
28
Элмаз
28
Элмаз
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
70
Айдын
70
Айдын
17
Кахведжи
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
6
Родригес
3
Бурак
3
Бурак
6
Родригес
7
Сари
21
21
7
Сари
8
Айдоган
10
Алиуи
10
Алиуи
8
Айдоган
55
Манев
93
93
55
Манев
20
Мишу
7
7
20
Мишу
Остались в запасе
Фенербахче
Адана Демирспор
54
Эртугрул Четин
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
39
Ведат Каракуш
ВР
22
Aksel Aktas
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Майкл Валканис
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
39
Ведат Каракуш
ВР
22
Aksel Aktas
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
29
Florent Shehu
ЦФ
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Майкл Валканис
Статистика матча Фенербахче - Адана Демирспор
3
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
16
12
Офсайды
5
0
Количество передач
403
365
Сейвы
0
4
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Адана Демирспора», 1-й тур Суперлиги Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»